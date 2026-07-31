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В Белгороде разработали технологию гашения вибрации на 90% из старых шин

Россия » Центр » Белгород

Команда инженеров из Белгородского государственного технологического университета имени В. Г. Шухова разработала антивибрационные и шумопоглощающие покрытия из переработанной резины. Технология позволяет превратить старые шины в материалы, которые гасят вибрацию на 90%.

Молодой человек входит в шумоподавляющую кабину в метро
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Молодой человек входит в шумоподавляющую кабину в метро

Новые покрытия создали для разных условий эксплуатации: от заводских цехов до спортивных площадок и тоннелей метрополитена. Разработчики подготовили три варианта состава под конкретные задачи.

Тип покрытия Применение
Жесткие виброизоляторы Фундаменты для промышленного оборудования и станков
Эластичные демпфирующие маты Спортивные залы и общественные пространства
Огнестойкие покрытия Тоннели и станции метро

"Сегодня у нас не просто технология — у нас есть реальное решение, которое снижает вибрацию на 90%, работает десятилетиями и при этом даёт вторую жизнь отходам. Мы не перерабатываем шины, мы превращаем их в новые возможности — для заводов, спортзалов и городов", — отметил лидер команды "Рециклинг" Руслан Алиев.

Продукт будет востребован в строительстве, логистике и промышленности. Использование переработанной резины помогает сократить объем отходов в регионе и снизить шум на предприятиях, что напрямую влияет на комфорт работы сотрудников.

Проект реализовали с помощью программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030" и национального проекта "Молодёжь и дети".

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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