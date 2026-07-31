В Белгороде разработали технологию гашения вибрации на 90% из старых шин

Команда инженеров из Белгородского государственного технологического университета имени В. Г. Шухова разработала антивибрационные и шумопоглощающие покрытия из переработанной резины. Технология позволяет превратить старые шины в материалы, которые гасят вибрацию на 90%.
Новые покрытия создали для разных условий эксплуатации: от заводских цехов до спортивных площадок и тоннелей метрополитена. Разработчики подготовили три варианта состава под конкретные задачи.
|Тип покрытия
|Применение
|Жесткие виброизоляторы
|Фундаменты для промышленного оборудования и станков
|Эластичные демпфирующие маты
|Спортивные залы и общественные пространства
|Огнестойкие покрытия
|Тоннели и станции метро
"Сегодня у нас не просто технология — у нас есть реальное решение, которое снижает вибрацию на 90%, работает десятилетиями и при этом даёт вторую жизнь отходам. Мы не перерабатываем шины, мы превращаем их в новые возможности — для заводов, спортзалов и городов", — отметил лидер команды "Рециклинг" Руслан Алиев.
Продукт будет востребован в строительстве, логистике и промышленности. Использование переработанной резины помогает сократить объем отходов в регионе и снизить шум на предприятиях, что напрямую влияет на комфорт работы сотрудников.
Проект реализовали с помощью программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030" и национального проекта "Молодёжь и дети".
Статичные нагрузки не всегда приносят заметный результат, и многие атлеты начинают искать более эффективные способы проработки целевых зон мышц.