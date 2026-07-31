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Подрядчик забросил объекты капитального ремонта двух детских садов в Курске

Россия » Центр » Курск

В Курске два детских сада №128 и №40 остались без капитального ремонта из-за срыва сроков и бездействия подрядчика. ООО "Управление капитального строительства" фактически забросило объекты, а после визита региональных властей перестало выходить на связь.

Детский сад
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Детский сад

Первый заместитель руководителя администрации области Олеся Дворцова в ходе инспекции назвала происходящее имитацией работы. По ее словам, подрядчик вместо реального строительства предоставлял общие фразы и обещания.

""Завтраками" нас кормить больше не получится — ждем четкий график с реальными датами, а не общими фразами", — заявила Олеся Дворцова.

На текущий момент здания находятся в разгромленном состоянии. В одном детском саду за два с половиной месяца рабочие успели провести лишь частичный демонтаж. В другом объекте сняли обои и демонтировали систему отопления, после чего работы прекратились.

Поскольку после визита руководства региона движение на стройплощадках не возобновилось, власти начали претензионную работу по обоим объектам. В случае отсутствия реакции подрядчика к следующему визиту инспекция пройдет совместно с прокуратурой.

Объект Текущее состояние / Выполненные работы
Детский сад №128 и №40 Частичный демонтаж, сняты обои, демонтирована система отопления. Работы остановлены.
Подрядчик ООО "Управление капитального строительства" (не выходит на связь)
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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