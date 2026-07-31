В Курске два детских сада №128 и №40 остались без капитального ремонта из-за срыва сроков и бездействия подрядчика. ООО "Управление капитального строительства" фактически забросило объекты, а после визита региональных властей перестало выходить на связь.
Первый заместитель руководителя администрации области Олеся Дворцова в ходе инспекции назвала происходящее имитацией работы. По ее словам, подрядчик вместо реального строительства предоставлял общие фразы и обещания.
""Завтраками" нас кормить больше не получится — ждем четкий график с реальными датами, а не общими фразами", — заявила Олеся Дворцова.
На текущий момент здания находятся в разгромленном состоянии. В одном детском саду за два с половиной месяца рабочие успели провести лишь частичный демонтаж. В другом объекте сняли обои и демонтировали систему отопления, после чего работы прекратились.
Поскольку после визита руководства региона движение на стройплощадках не возобновилось, власти начали претензионную работу по обоим объектам. В случае отсутствия реакции подрядчика к следующему визиту инспекция пройдет совместно с прокуратурой.
|Объект
|Текущее состояние / Выполненные работы
|Детский сад №128 и №40
|Частичный демонтаж, сняты обои, демонтирована система отопления. Работы остановлены.
|Подрядчик
|ООО "Управление капитального строительства" (не выходит на связь)
Статичные нагрузки не всегда приносят заметный результат, и многие атлеты начинают искать более эффективные способы проработки целевых зон мышц.