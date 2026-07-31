В Забайкалье стоимость литра бензина на независимых АЗС достигала 170 рублей

В Забайкальском крае стоимость бензина на некоторых независимых АЗС достигала 160-170 рублей за литр. По данным проверок, такой скачок цен вызван резким ростом закупочной стоимости топлива в период острого дефицита. Теперь власти региона переходят к прямому контролю розничных цен через систему внебиржевых поставок.

Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены Очередь людей с канистрами на заправке

Почему взлетела цена на бензин

Пиковые значения цен зафиксировали в Краснокаменске и Балее. В первой половине июня предприниматели были вынуждены скупать топливо по любой доступной цене, чтобы заправки не остановили работу. ФАС Забайкалья проверила жалобы жителей и подтвердила: нарушения закона о защите конкуренции отсутствуют, так как высокая цена на стеле была следствием дорогого закупа.

По словам начальника отдела анализа товарных и финансовых рынков Забайкальского управления ФАС Татьяны Яковлевой, признаков картельного сговора или искусственного создания дефицита не обнаружено. В Чите рынок достаточно диверсифицирован, а в районах, где доминирует сеть "Нефтемаркет", скачков цен в июне и июле не наблюдалось.

Как регион будет сдерживать стоимость

Чтобы исключить спекуляции, правительство Забайкалья согласовало с федеральным центром возможность закупки топлива напрямую с заводов, минуя биржу. Большая часть этих объемов уже отправлена в регион или находится в пути.

"Мы сейчас от каждой компании запросили прозрачную раскладку формирования отпускной цены. Мы знаем прямую цену поставщиков и затраты на транспортировку, поэтому бензин не должен продаваться выше определенного порога", — пояснила министр экономического развития Забайкалья Жаргалма Бадмажапова.

Министр подчеркнула: те, кто получит внебиржевые объемы топлива, но продолжит завышать цены (например, выше 90 рублей в ряде случаев), будут расцениваться как партнеры, не заинтересованные в стабильности региона. Контроль за соблюдением ценовых рамок возложили также на районные администрации.

Хроника топливного кризиса в Забайкалье

Кризис начался в середине июня и привел к введению режима повышенной готовности. Власти пришлось экстренно менять логистику снабжения и правила продажи ГСМ.

Дата/Период Мера или событие 26 июня Режим повышенной готовности, лимит на заправку авто — до 15 литров. Приоритет поставок: экстренные службы, население, ЖКХ и продовольствие. 1 июля Переход АЗС на круглосуточный режим, дежурства полиции на заправках. 15-16 июля Запуск электронной очереди через чат-бот (АЗС Deks и "Нефтемаркет" в Чите). Конец июля Отмена запрета на залив топлива в канистры.