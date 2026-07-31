Самарские производители напитков заменят импортный хмель сырьем из Чувашии

Производители пенных напитков из Самарской области планируют полностью заменить импортный горький хмель на сырье из Чувашии. Об этом заявил генеральный директор ООО "Золотой хмель" Евгений Худанов на отраслевой конференции "Российский хмель", которая прошла в Чебоксарах.
Мероприятие объединило 58 специалистов из 19 регионов России, включая ученых и промышленников. Встреча прошла при поддержке проекта "Российское село" с целью объединить производителей сырья и перерабатывающие заводы.
Предприятие из Самарской области уже использует чувашский хмель в шишках для производства четырех марок напитков: "Аманакское Светлое", "Аманакское Жигулевское", "Аманакское Ячменный колос" и "Аманакское Советское". В работе ставка делается на сорта "Московский ранний", "Фаворит" и "Подвязный".
|Показатель
|Значение
|Объем продукции за 2025 год
|более 2 млн литров
|Ежемесячный расход хмеля
|30-50 кг
|Годовой объем потребления сырья
|около 500 кг
Развитие сотрудничества Самары и Чувашии в этой сфере показывает потенциал региона как поставщика высококачественного сырья для пищевой промышленности соседних субъектов РФ. Однако для полного импортозамещения горьких сортов отрасли требуются новые разработки с повышенным содержанием альфа-кислот.
Статичные нагрузки не всегда приносят заметный результат, и многие атлеты начинают искать более эффективные способы проработки целевых зон мышц.