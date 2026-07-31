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В Первомайском районе Алтайского края уничтожат партию немаркированного алкоголя

Россия » Сибирь » Барнаул

В Первомайском районе Алтайского края индивидуальную предпринимательницу оштрафовали на 300 тысяч рублей за продажу немаркированной водки. О нарушении в полицию сообщил покупатель, который приобрел одну из бутылок в местном магазине.

Два мужчины на скамейке
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Два мужчины на скамейке

Как установил суд, женщина купила шесть бутылок алкоголя у частного лица без документов и акцизных марок, после чего выставила их на прилавок. После обращения гражданина сотрудники полиции изъяли весь товар для проверки.

Экспертиза показала, что содержимое бутылок не соответствует ГОСТу по крепости, а данные на этикетках оказались ложными.

"В отношении женщины возбудили дело об административном правонарушении по части 4 статьи 15.12 КоАП РФ ("Оборот алкогольной продукции без маркировки")", — отметили в управлении по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края.

Мировой судья признал предпринимательницу виновной. Помимо денежного штрафа, суд постановил уничтожить всю изъятую партию алкоголя.

Параметр Детали дела
Объем партии 6 бутылок водки
Сумма штрафа 300 000 рублей
Результат экспертизы Несоответствие ГОСТу и этикетке
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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