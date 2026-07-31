В Первомайском районе Алтайского края уничтожат партию немаркированного алкоголя

В Первомайском районе Алтайского края индивидуальную предпринимательницу оштрафовали на 300 тысяч рублей за продажу немаркированной водки. О нарушении в полицию сообщил покупатель, который приобрел одну из бутылок в местном магазине.
Как установил суд, женщина купила шесть бутылок алкоголя у частного лица без документов и акцизных марок, после чего выставила их на прилавок. После обращения гражданина сотрудники полиции изъяли весь товар для проверки.
Экспертиза показала, что содержимое бутылок не соответствует ГОСТу по крепости, а данные на этикетках оказались ложными.
"В отношении женщины возбудили дело об административном правонарушении по части 4 статьи 15.12 КоАП РФ ("Оборот алкогольной продукции без маркировки")", — отметили в управлении по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края.
Мировой судья признал предпринимательницу виновной. Помимо денежного штрафа, суд постановил уничтожить всю изъятую партию алкоголя.
|Параметр
|Детали дела
|Объем партии
|6 бутылок водки
|Сумма штрафа
|300 000 рублей
|Результат экспертизы
|Несоответствие ГОСТу и этикетке
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