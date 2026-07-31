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Россельхознадзор обнаружил мясо неизвестного происхождения в кафе Чинар в Кемерове

Россия » Сибирь » Кемерово

В Кемерово Россельхознадзор выявил факт использования мяса неизвестного происхождения в кафе "Чинар". В ходе внезапной проверки выяснилось, что заведение закупало говядину и баранину без сопроводительных документов, подтверждающих безопасность продуктов.

Свиная рулька с картофелем и капустой
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Свиная рулька с картофелем и капустой

Повара готовили шашлык и плов из сырья, которое не числится в государственных информационных системах. Это означает, что происхождение мяса, условия его хранения и ветеринарный контроль остались неизвестными.

"Продукция вырабатывается и реализуется без подтверждения её ветеринарной безопасности и без обеспечения прослеживаемости в рамках установленной системы контроля", — заявили в Россельхознадзоре.

Специалисты установили, что владелец кафе не зарегистрировал точку в системе "Меркурий" — цифровом сервисе, который позволяет отследить путь животного от фермы до прилавка. Поставки мяса шли без справок.

Заведение обнаружили через справочник 2ГИС, где кафе рекламировало меню и доставку еды. Сейчас владельцу вынесли официальное предупреждение. Ведомство потребовало привести работу кухни в соответствие с законом, чтобы исключить риск отравления посетителей.

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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