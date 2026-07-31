Органы прокуратуры Рязани выявили отставание от графиков при обновлении образовательных объектов

Прокуратура Рязанской области проверила ход работ по нацпроекту "Молодежь и дети". В этом году регион обновляет 10 школ, 6 детских садов, а также общежития и корпуса колледжей. Завершить стройку и ремонт должны до середины августа.
Инспекции прошли с выездом на объекты. В проверках участвовали представители областного Управления капитального строительства, подрядчики и строительный контроль. Главная проблема — отставание от графиков.
Особое внимание уделили стройке школы для одаренных детей (проект "Передовые общеобразовательные организации"). Прокурор Московского района Рязани вынес представление руководителю компании-застройщика из-за медленного темпа работ. После этого строители ускорились, а заказчик и директор организации усилили контроль за процессом.
Чтобы школы успели открыться к учебному году, прокуроры Железнодорожного района Рязани, а также Рязанского, Михайловского, Клепиковского, Кораблинского и Сараевского округов вынесли предостережения подрядчикам. Это предупредительная мера: компании должны закончить капремонт в срок.
В некоторых районах нашли нарушения в организации площадок. Например, в Захаровском округе после вмешательства прокуратуры строители наконец огородили территорию школы, вывезли мусор и назначили ответственных за объект.
|Объект обновления
|Количество
|Школы
|10
|Детские сады
|6
|Колледжи (корпуса и общежития)
|Ряд объектов
Статичные нагрузки не всегда приносят заметный результат, и многие атлеты начинают искать более эффективные способы проработки целевых зон мышц.