Органы прокуратуры Рязани выявили отставание от графиков при обновлении образовательных объектов

Прокуратура Рязанской области проверила ход работ по нацпроекту "Молодежь и дети". В этом году регион обновляет 10 школ, 6 детских садов, а также общежития и корпуса колледжей. Завершить стройку и ремонт должны до середины августа.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Школьная линейка

Инспекции прошли с выездом на объекты. В проверках участвовали представители областного Управления капитального строительства, подрядчики и строительный контроль. Главная проблема — отставание от графиков.

Особое внимание уделили стройке школы для одаренных детей (проект "Передовые общеобразовательные организации"). Прокурор Московского района Рязани вынес представление руководителю компании-застройщика из-за медленного темпа работ. После этого строители ускорились, а заказчик и директор организации усилили контроль за процессом.

Чтобы школы успели открыться к учебному году, прокуроры Железнодорожного района Рязани, а также Рязанского, Михайловского, Клепиковского, Кораблинского и Сараевского округов вынесли предостережения подрядчикам. Это предупредительная мера: компании должны закончить капремонт в срок.

В некоторых районах нашли нарушения в организации площадок. Например, в Захаровском округе после вмешательства прокуратуры строители наконец огородили территорию школы, вывезли мусор и назначили ответственных за объект.

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