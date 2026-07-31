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Жители Саратова могут заказать подвоз воды через городскую ЕДДС

Россия » Поволжье » Саратов

"Саратовводоканал" определил точки и время доставки питьевой воды для жителей Кировского, Октябрьского и Фрунзенского районов на 31 июля. Водовоз прибудет по адресам, где зафиксированы заявки от населения в период планового отключения холодного водоснабжения.

Пожилой мужчина у колодца
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Пожилой мужчина у колодца
Время Адрес
9:30-11:00 ул. Советская, 64/70
11:00-12:00 ул. Большая Казачья, 59/65
12:00-13:00 Мирный переулок, 17

Оставить заявку на подвоз воды можно через ЕДДС города по телефону (8452) 659-659. В "Саратовводоканале" предупреждают: время прибытия машин ориентировочное, график могут изменить в зависимости от количества обращений.

Ответы на популярные вопросы

Как заказать воду?

Нужно позвонить в ЕДДС по номеру (8452) 659-659.

Будут ли изменения в графике?

Да, время доставки зависит от текущих потребностей жителей и может корректироваться.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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