Жители Саратова могут заказать подвоз воды через городскую ЕДДС

"Саратовводоканал" определил точки и время доставки питьевой воды для жителей Кировского, Октябрьского и Фрунзенского районов на 31 июля. Водовоз прибудет по адресам, где зафиксированы заявки от населения в период планового отключения холодного водоснабжения.
|Время
|Адрес
|9:30-11:00
|ул. Советская, 64/70
|11:00-12:00
|ул. Большая Казачья, 59/65
|12:00-13:00
|Мирный переулок, 17
Оставить заявку на подвоз воды можно через ЕДДС города по телефону (8452) 659-659. В "Саратовводоканале" предупреждают: время прибытия машин ориентировочное, график могут изменить в зависимости от количества обращений.
Нужно позвонить в ЕДДС по номеру (8452) 659-659.
Да, время доставки зависит от текущих потребностей жителей и может корректироваться.
Статичные нагрузки не всегда приносят заметный результат, и многие атлеты начинают искать более эффективные способы проработки целевых зон мышц.