Некоторые пункты выдачи Wildberries в Ростове-на-Дону могут закрыться

В Ростове-на-Дону под угрозой закрытия оказались некоторые пункты выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейса Wildberries. Об этом сообщает портал DonDay со ссылкой на управляющую одного из пунктов.

Фото: Openverse by RG72, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Пункт Wildberries

Проблемы начались из-за сбоев в логистике: жители города стали жаловаться, что товары приходят с задержкой от двух до семи дней. Причиной стали крупные пожары на распределительных центрах компании в Москве и Подмосковье. Из-за этого часть отправлений заблокирована или уничтожена.

Для владельцев ПВЗ логистический коллапс обернулся финансовыми потерями. Снижение объема поставок напрямую ударило по выручке пунктов, тогда как фиксированные расходы остались прежними.

"Поставки задерживаются, падает доход. При том, что аренду и зарплаты никто не отменял", — рассказала Алина, управляющая ПВЗ.

Массового закрытия точек в городе не ожидают. Сейчас в Ростове работает около 600 пунктов выдачи, поэтому уход нескольких из них не изменит общую картину доступности сервиса для покупателей. Однако для предпринимателей, которые вложились в открытие и содержание точек, ситуация стала критической.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов