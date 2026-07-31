Фонд содействия инновациям выделил миллион рублей каждому из 15 студентов Вологодчины

Пятнадцать студентов Вологодской области выиграли гранты по миллиону рублей каждый в конкурсе "Студенческий стартап". Деньги выделил Фонд содействия инновациям на запуск собственных бизнесов и технологических проектов.
Всего в федеральный конкурс подали 12,6 тысячи заявок. Вологодские студенты предложили разработки для сельского хозяйства, медицины и дорожного строительства. По словам представителей регионального министерства экономического развития, промышленности и торговли, такие выплаты становятся стартовым капиталом для молодых ученых.
Большинство грантов получили студенты Вологодской государственной молочнохозяйственной академии имени Н. В. Верещагина. Девять человек займутся проектами, которые могут помочь фермерам и агропредприятиям региона:
Студенты Вологодского государственного университета сосредоточились на транспорте и мониторинге. Они планируют запустить приложение для контроля ТО автомобиля, создать гусеничную платформу для людей с ограниченными возможностями здоровья и систему наблюдения за сельхозполями с помощью БПЛА и машинного зрения.
В Череповецком государственном университете гранты направят на высокотехнологичные медицинские и инженерные сервисы. Речь идет о программе для распознавания опухолей мозга по снимкам МРТ, создании активного экзоскелета для ног и софте для 3D-визуализации износа дорожного покрытия в реальном времени.
|Вуз
|Количество победителей
|Сумма на одного студента
|Молочнохозяйственная академия
|9
|1 млн рублей
|Вологодский госуниверситет
|3
|1 млн рублей
|Череповецкий госуниверситет
|3
|1 млн рублей
Конкурс проходит в рамках федерального проекта "Развитие технологического предпринимательства".
Статичные нагрузки не всегда приносят заметный результат, и многие атлеты начинают искать более эффективные способы проработки целевых зон мышц.