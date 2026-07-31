Фонд содействия инновациям выделил миллион рублей каждому из 15 студентов Вологодчины

Пятнадцать студентов Вологодской области выиграли гранты по миллиону рублей каждый в конкурсе "Студенческий стартап". Деньги выделил Фонд содействия инновациям на запуск собственных бизнесов и технологических проектов.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Школьный класс

Всего в федеральный конкурс подали 12,6 тысячи заявок. Вологодские студенты предложили разработки для сельского хозяйства, медицины и дорожного строительства. По словам представителей регионального министерства экономического развития, промышленности и торговли, такие выплаты становятся стартовым капиталом для молодых ученых.

Кто и что будет создавать

Большинство грантов получили студенты Вологодской государственной молочнохозяйственной академии имени Н. В. Верещагина. Девять человек займутся проектами, которые могут помочь фермерам и агропредприятиям региона:

создадут корма из отходов пивоварения;

соберут роботов-раздатчиков и толкателей кормов, а также автономного робота-диффузора для помещений;

разработают кристаллизатор-выпариватель для переработки молочной сыворотки на малых предприятиях;

запустят систему экомониторинга сельхозугодий для контроля углеродного следа;

создадут центрифугу для разделения суспензий и технологию производства напитка с тапиокой и коллагеном.

Студенты Вологодского государственного университета сосредоточились на транспорте и мониторинге. Они планируют запустить приложение для контроля ТО автомобиля, создать гусеничную платформу для людей с ограниченными возможностями здоровья и систему наблюдения за сельхозполями с помощью БПЛА и машинного зрения.

В Череповецком государственном университете гранты направят на высокотехнологичные медицинские и инженерные сервисы. Речь идет о программе для распознавания опухолей мозга по снимкам МРТ, создании активного экзоскелета для ног и софте для 3D-визуализации износа дорожного покрытия в реальном времени.

Вуз Количество победителей Сумма на одного студента Молочнохозяйственная академия 9 1 млн рублей Вологодский госуниверситет 3 1 млн рублей Череповецкий госуниверситет 3 1 млн рублей

Конкурс проходит в рамках федерального проекта "Развитие технологического предпринимательства".

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов