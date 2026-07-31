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Жители Владимирской области столкнулись с невыносимым запахом и затоплением гаражей

Россия » Центр » Владимир

Жители поселка Муромский во Владимирской области оказались в эпицентре коммунального конфликта: людей затопило сточными водами, а власти обвинили их в самовольной застройке территории.

Грязная вода из крана в раковине
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Грязная вода из крана в раковине

Проблемы начались в начале июля. По словам жителей улиц Садовой и Озерной, подвалы домов и придомовые территории залила зловонная жижа. Роман Капитонов с улицы Садовой утверждает, что причина в поломке канализационно-насосной станции (КНС), из-за которой отходы перестали выводиться из поселка и начали скапливаться в квартирах и подполах.

"Ни народные избранники, ни коммунальщики, а также глава города и губернатор… никаких мер не предприняли. Дальше обещаний дело не двигается. А вот оплату услуг с жителей взимают регулярно", — рассказал Роман Капитонов.

Мария Зуева, мать двоих детей, живущая на улице Озерной, описывает ситуацию как катастрофическую. По ее словам, вода подступала к подъезду, а запах в поселке стал невыносимым. Жительница пыталась добиться помощи от управляющей компании и Водоканала, но столкнулась с перекладыванием ответственности: УК ссылалась на Водоканал, а сотрудники последнего заявляли об отсутствии людей для проведения работ.

"Дороги нет, все сараи затонули, все гаражи потонули. Мухи, комары… Я покупала даже не один раз средства, чтоб заливать хотя бы в подвал, чтоб такого резкого запаха не было", — поделилась Мария Зуева.

Позиция администрации: ливни и самострои

В пресс-службе администрации округа Муром ситуацию описывают иначе. По версии властей, никакой аварии на КНС не было. Затопление домов №20 и №27 по улице Садовой объяснили географическим положением (низкая точка рядом с Торским болотом) и сильными дождями.

Чиновники утверждают, что вода застаивается из-за нарушения ливнестока. Причиной стали жители самого поселка, которые самовольно построили сараи и хозяйственные постройки, перекрыв дренажные канавы. В итоге КНС оказалась перегружена объемами воды, на которые она не рассчитана.

Планируемое решение Срок / Деталь
Частичная замена оборудования КНС Ближайшие три дня (увеличение мощности перекачки)
Прокладка новой трубы Чтобы восстановить сток воды в обход самовольных построек

Несмотря на взаимные обвинения, Водоканал начал работы на станции 28 июля. Мария Зуева уже обратилась в прокуратуру и администрацию президента РФ, а также рассматривает возможность подачи иска о компенсации морального вреда.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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