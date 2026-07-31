Якутия сталкивается с дефицитом дизельного топлива в Чурапчинском улусе

В Якутию сейчас везут 82 тысячи тонн топлива в 1334 вагонах. Большая часть груза предназначена для промышленных предприятий, однако часть объема пойдет и на заправки. Об этом рассказала заместитель министра по делам гражданской обороны и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения республики Яна Наумова.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Бензовоз на дороге

Вид топлива Общий объем завоза (тонн) В пути сейчас (тонн) Бензин 105,5 тыс. 7 388 Дизельное топливо 71,9 тыс. 13 617 Авиакеросин 5,5 тыс. -

Региональные операторы и нефтяники уже подписывают договоры и налаживают логистику. Несмотря на движение составов, ограничения по отпуску топлива остаются в силе.

"В пути в республику 7388 тонн бензина и 13617 тонн дизельного топлива для топливных компаний республики. В целом в пути 1334 вагона или 82 тысячи тонн топлива", — сообщила Яна Наумова.

Ситуация с поставками остается напряженной. В Чурапчинском улусе уже зафиксирован дефицит дизеля: горючего нет ни для местных жителей, ни для водителей на федеральной трассе. На АЗС компании "Туймаада-Нефть" перестали продавать бензин марки АИ-95.

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