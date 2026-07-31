Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Севастополе смягчили правила отпуска бензина в канистры и автомобили на популярных АЗС
Ветки и листья больше не выбрасывают: вот какой шаг превращает их в пользу для грядок
На билете об этом ни слова: пассажиров предупредили о неприятном сюрпризе перед вылетом
Секрет обильного урожая: как правильно укоренить клубничные усы и не погубить маточный куст
Беспилотники помогают тушить лесные пожары в труднодоступных районах Алтая
Поза половины луны: секрет сильного корпуса, здоровой спины и идеального чувства равновесия
Жители Владимирской области столкнулись с невыносимым запахом и затоплением гаражей
Более двух тысяч подростков в Астраханской области обеспечены работой на каникулах
Якутия сталкивается с дефицитом дизельного топлива в Чурапчинском улусе

В Кармаскалинском районе Башкортостана возбудили дело о загрязнении атмосферного воздуха

Россия » Поволжье » Уфа

В Кармаскалинском районе Башкортостана возбудили уголовное дело по факту загрязнения атмосферного воздуха вредными веществами. Преступление совершалось на протяжении двух лет вблизи деревни Старомусино, где предприятие работало без очистных сооружений.

Шторм и деревья
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Шторм и деревья

Завод выбрасывал токсичные вещества непосредственно в жилой зоне, что создавало прямую угрозу здоровью людей. Жители деревни неоднократно обращались в надзорные органы и муниципальные инстанции, но их жалобы игнорировали.

Реакция последовала только после того, как граждане направили обращение председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину. В информационном центре СК подтвердили начало следственных действий.

Проблема незаконного обращения с отходами и вредных выбросов остается острой для республики. Ранее аналогичный инцидент зафиксировали в Булгаково, где управляющая компания сливала бытовой мусор прямо в поле.

Экспертная проверка: эколог / специалист по природопользованию Игорь Степанов
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Сейчас читают
Армения восстанавливает железные дороги к границам с Турцией и Азербайджаном
Новости Армении
Армения восстанавливает железные дороги к границам с Турцией и Азербайджаном
Инвестиция в будущий урожай: что нужно сделать со смородиной сразу после сбора ягод
Садоводство, цветоводство
Инвестиция в будущий урожай: что нужно сделать со смородиной сразу после сбора ягод
Жир и целлюлит тают на глазах: одно простое упражнение для идеальных ног без тренажеров
Новости спорта
Жир и целлюлит тают на глазах: одно простое упражнение для идеальных ног без тренажеров
Популярное
Секрет тонкой талии из СССР: упражнение убирающее живот быстрее модной планки

Статичные нагрузки не всегда приносят заметный результат, и многие атлеты начинают искать более эффективные способы проработки целевых зон мышц.

Секрет тонкой талии из СССР: упражнение убирающее живот быстрее модной планки
Чем полнее бак, тем ближе сервис: одна привычка после щелчка портит топливную систему
Чем полнее бак, тем ближе сервис: одна привычка после щелчка портит топливную систему
Главная ошибка хозяев: из-за неё собака перестаёт слушаться даже самые простые команды
Экспериментальный внедорожник «Тигр» на базе БТР-60 доступен за 1,2 млн рублей
Опасная постпамять: избирательный подход к истории в Финляндии подготовил почву для агрессии Анна Яковлева Война будущего уже началась в Польше: радикальный пересмотр структуры стер грань между тылом и фронтом Андрей Николаев Вашингтон выбрал путь максимального давления на торговых партнёров РФ. Кто сдастся? Любовь Степушова
Обновленная Lada Niva Legend с двигателем 1.8 л получила новую архитектуру подвески
Новый план объединения земель Руси обеспечит долгосрочный мир на бывшей Украине
Инвестиция в будущий урожай: что нужно сделать со смородиной сразу после сбора ягод
Инвестиция в будущий урожай: что нужно сделать со смородиной сразу после сбора ягод
Последние материалы
В Уфе и Чишминском районе ограничат движение транспорта из-за Спартакиады народов России
Власти Уфы снесут незаконные объекты на участке по улице Набережной реки Уфы
Администрация Якутска ускоряет подготовку теплосетей и котельных к зиме
Паводки в Якутии привели к затоплению 82 домов в Верхоянском районе
Безлимитные проездные в Нарьян-Маре избавят пассажиров от поиска наличных
Сотрудники омского завода ЗМК МОСТ получат 68 миллионов рублей недополученных выплат
Участники СВО и бюджетники Орловской области смогут вступить в жилищно-строительные кооперативы
Яблоки пропадают без дела? Блендер и духовка превратят "лишний" урожай в нежнейший мармелад
Красный мост в Дагестане остается закрытым из-за деформации опор
Ремонт теплосетей в Амурской области идет в рамках федерального проекта модернизации
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.