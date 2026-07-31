В Кармаскалинском районе Башкортостана возбудили дело о загрязнении атмосферного воздуха

В Кармаскалинском районе Башкортостана возбудили уголовное дело по факту загрязнения атмосферного воздуха вредными веществами. Преступление совершалось на протяжении двух лет вблизи деревни Старомусино, где предприятие работало без очистных сооружений.

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Завод выбрасывал токсичные вещества непосредственно в жилой зоне, что создавало прямую угрозу здоровью людей. Жители деревни неоднократно обращались в надзорные органы и муниципальные инстанции, но их жалобы игнорировали.

Реакция последовала только после того, как граждане направили обращение председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину. В информационном центре СК подтвердили начало следственных действий.

Проблема незаконного обращения с отходами и вредных выбросов остается острой для республики. Ранее аналогичный инцидент зафиксировали в Булгаково, где управляющая компания сливала бытовой мусор прямо в поле.

Экспертная проверка: эколог / специалист по природопользованию эколог / специалист по природопользованию Игорь Степанов