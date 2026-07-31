В Кармаскалинском районе Башкортостана возбудили дело о загрязнении атмосферного воздуха

В Кармаскалинском районе Башкортостана возбудили уголовное дело по факту загрязнения атмосферного воздуха вредными веществами. Преступление совершалось на протяжении двух лет вблизи деревни Старомусино, где предприятие работало без очистных сооружений.
Завод выбрасывал токсичные вещества непосредственно в жилой зоне, что создавало прямую угрозу здоровью людей. Жители деревни неоднократно обращались в надзорные органы и муниципальные инстанции, но их жалобы игнорировали.
Реакция последовала только после того, как граждане направили обращение председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину. В информационном центре СК подтвердили начало следственных действий.
Проблема незаконного обращения с отходами и вредных выбросов остается острой для республики. Ранее аналогичный инцидент зафиксировали в Булгаково, где управляющая компания сливала бытовой мусор прямо в поле.
Статичные нагрузки не всегда приносят заметный результат, и многие атлеты начинают искать более эффективные способы проработки целевых зон мышц.