В Саратове проверили ход подготовки к отопительному сезону. В совещании участвовали представители ресурсоснабжающих организаций, районных администраций и прокуратуры.
По данным комитета по ЖКХ, гидравлические испытания завершили на 86% объектов. Готовы около 80% котельных и более 62% центральных тепловых пунктов. Работы на остальных объектах продолжаются.
|Объект / Этап подготовки
|Процент готовности
|Гидравлические испытания
|86%
|Котельные
|~80%
|Центральные тепловые пункты
|>62%
Первый заместитель главы администрации Максим Сиденко проконтролировал состояние объектов социальной сферы — их готовность превысила 80%. Чиновник потребовал от районных администраций наладить более плотную связь с вузами и колледжами города.
"Необходимо усилить взаимодействие районных администраций с вузами и учреждениями среднего профессионального образования", — отметил Максим Сиденко.
Статичные нагрузки не всегда приносят заметный результат, и многие атлеты начинают искать более эффективные способы проработки целевых зон мышц.