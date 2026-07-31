Более 62% центральных тепловых пунктов Саратова прошли подготовку к зиме

В Саратове проверили ход подготовки к отопительному сезону. В совещании участвовали представители ресурсоснабжающих организаций, районных администраций и прокуратуры.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Замороженные трубы в подвале

По данным комитета по ЖКХ, гидравлические испытания завершили на 86% объектов. Готовы около 80% котельных и более 62% центральных тепловых пунктов. Работы на остальных объектах продолжаются.

Объект / Этап подготовки Процент готовности Гидравлические испытания 86% Котельные ~80% Центральные тепловые пункты >62%

Первый заместитель главы администрации Максим Сиденко проконтролировал состояние объектов социальной сферы — их готовность превысила 80%. Чиновник потребовал от районных администраций наладить более плотную связь с вузами и колледжами города.

"Необходимо усилить взаимодействие районных администраций с вузами и учреждениями среднего профессионального образования", — отметил Максим Сиденко.

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ и тарифам эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех