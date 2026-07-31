Более двух тысяч подростков в Астраханской области обеспечены работой на каникулах

На заседании межведомственной комиссии по отдыху и оздоровлению детей под руководством губернатора Игоря Бабушкина рассмотрели вопросы временного трудоустройства несовершеннолетних на лето. На эти цели из бюджета Астраханской области направлено более 15 миллионов рублей. Поработать в свободное от учёбы время могут подростки 14-18 лет при письменном согласии родителей.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ подросток на работе

Работодателями выступают учреждения образования, культуры, спорта, муниципальные администрации и частные организации. Ребята занимаются благоустройством территории в отрядах "Зелёный патруль" и экологических Brigadaх, помогают на пришкольных участках. Это не исчерпывающий перечень направлений. Особое внимание уделяется трудоустройству подростков из "группы риска".

"На сегодняшний день более 2 тысяч ребят обеспечены работой на время каникул. Это не только возможность заработать первые деньги, но и важный шаг к социализации, особенно для детей, состоящих на учёте. Деятельность будет усилена во всех муниципалитетах", — подчеркнул губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. Глава региона поручил муниципалитетам расширить охват подростков трудовой деятельностью, используя занятость как инструмент социализации и профилактики правонарушений.