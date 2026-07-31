В Челябинске изменят маршруты трамваев по улице Российской с 1 августа

В Челябинске временно изменят маршруты трамваев по улице Российской. Движение транспорта ограничат из-за реконструкции участка теплосети в Калининском районе.
Рабочие задействуют открытый способ прокладки труб на отрезке от дома 20 (корпус 2) до дома 22. Ограничения по правой стороне дороги в южном направлении введут с 8:00 1 августа до 20:00 10 августа 2026 года.
Трамваи перестанут ходить от конечной остановки (район дома 20) до проспекта Победы. Полностью восстановить движение по этому участку планируют к 20:00 20 августа.
|Этап работ
|Срок
|Ограничение движения по правой стороне дороги
|1 августа — 10 августа 2026 года
|Приостановка движения трамваев до проспекта Победы
|до 20 августа
|Восстановление благоустройства участка
|до 11 октября
Решение принято на основании распоряжения заместителя вице-мэра по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры и цифровизации. После завершения технических работ подрядчик должен привести территорию в порядок до 22:00 11 октября.
Статичные нагрузки не всегда приносят заметный результат, и многие атлеты начинают искать более эффективные способы проработки целевых зон мышц.