В Челябинске изменят маршруты трамваев по улице Российской с 1 августа

В Челябинске временно изменят маршруты трамваев по улице Российской. Движение транспорта ограничат из-за реконструкции участка теплосети в Калининском районе.

Фото: Pravda.Ru by Нинель Андрейченко is licensed under Все права защищены Автобусная остановка в осеннем парке

Рабочие задействуют открытый способ прокладки труб на отрезке от дома 20 (корпус 2) до дома 22. Ограничения по правой стороне дороги в южном направлении введут с 8:00 1 августа до 20:00 10 августа 2026 года.

Трамваи перестанут ходить от конечной остановки (район дома 20) до проспекта Победы. Полностью восстановить движение по этому участку планируют к 20:00 20 августа.

Этап работ Срок Ограничение движения по правой стороне дороги 1 августа — 10 августа 2026 года Приостановка движения трамваев до проспекта Победы до 20 августа Восстановление благоустройства участка до 11 октября

Решение принято на основании распоряжения заместителя вице-мэра по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры и цифровизации. После завершения технических работ подрядчик должен привести территорию в порядок до 22:00 11 октября.