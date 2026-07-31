Прямое авиасообщение между Новосибирском и ОАЭ восстанавливается с августа

Авиакомпании возобновляют прямое сообщение между Новосибирском и Дубаем. Первый рейс Flydubai вылетает в воскресенье, 2 августа, сообщили в аэропорту Толмачево.
Согласно расписанию, борт Boeing-737 будет выполнять рейсы пять раз в неделю. Вылет из Новосибирска назначен на 05:15 по местному времени, время в пути составит 5 часов 30 минут. Текущая полетная программа рассчитана до 24 октября.
|Перевозчик
|Дата возобновления / старта
|Частота рейсов
|Flydubai
|2 августа
|5 раз в неделю
|S7
|Сентябрь
|Уточняется
Прямое сообщение с ОАЭ было прервано в марте из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке. Перевозчики приостановили полеты до стабилизации обстановки в регионе.
Помимо Дубая, расширится и общее направление дальних перелетов: с октября из Новосибирска планируют запустить прямые рейсы на Мальдивы.
Статичные нагрузки не всегда приносят заметный результат, и многие атлеты начинают искать более эффективные способы проработки целевых зон мышц.