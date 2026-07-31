Администрация Ярового сохранила миллионы рублей благодаря вводу очистных систем

Арбитражный суд Алтайского края отклонил иск регионального Минстроя к администрации города Ярового. Ведомство требовало вернуть 38,8 млн рублей из средств субсидии, выделенной на модернизацию коммунальной инфраструктуры.

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Конфликт начался с условий соглашения 2023 года: власти города должны были улучшить качество коммунальных услуг для одной тысячи жителей. Позже муниципалитет признал, что к началу 2025 года этот показатель не достигнут. Минстрой расценил это как нарушение сроков и потребовал вернуть часть денег.

В суде администрация Ярового представила иные данные. Городские власти заявили, что сроки исполнения обязательств дважды переносились — сначала до конца 2025 года, а затем до 31 декабря 2026 года. Кроме того, представители города сообщили о завершении реконструкции очистных сооружений, благодаря которой целевой показатель по количеству жителей был выполнен еще в мае.

Параметр Детали спора Сумма иска 38,8 млн рублей Цель субсидии Реконструкция очистных сооружений в Яровом Итоговый срок исполнения До 31 декабря 2026 года

Суд подтвердил, что очистные сооружения ввели в эксплуатацию 28 мая, и качество услуг для тысячи горожан действительно выросло. Также судья отметил: Минстрой не привел доказательств того, что деньги потратили не по назначению.

Решение суда вступило в силу, но может быть обжаловано.

"Спор о возврате субсидий часто упирается в разрыв между формальным отчетом по срокам и реальным физическим завершением работ на объекте. В данном случае факт ввода очистных сооружений в строй перевесил формальные претензии к срокам", — пояснил эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

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