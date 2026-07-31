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Администрация Саранска сообщила о перекрытии дорог и парковок 4 и 5 августа

Россия » Поволжье » Саранск

В центре Саранска 4 и 5 августа ограничат движение транспорта по нескольким улицам. О перекрытиях сообщили в городской администрации.

Дорожный знак "Ремонтные работы"
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Дорожный знак "Ремонтные работы"

Ограничения вводят ради торжеств, посвященных 25-летию канонизации Феодора Ушакова.

Улица / Объект Период и участок перекрытия
ул. Льва Толстого 4 августа (с 20:00) — 5 августа (до 23:00). Участок от Советской до Коммунистической.
ул. Большевистская Нечетная сторона от Советской до Коммунистической (4 августа 20:00 — 5 августа 23:00); участок от Кавказской до Советской (5 августа с 06:00 до 22:00).
ул. Советская 5 августа с 06:00 до 22:00. Участок от Демократической до Большевистской.
Парковки 4 августа (с 20:00) — 5 августа (до 23:00). Площадки у Госсобрания, "Россельхозбанка" и Кафедрального собора.
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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