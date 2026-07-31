Администрация Саранска сообщила о перекрытии дорог и парковок 4 и 5 августа

ул. Льва Толстого 4 августа (с 20:00) — 5 августа (до 23:00). Участок от Советской до Коммунистической.

ул. Большевистская Нечетная сторона от Советской до Коммунистической (4 августа 20:00 — 5 августа 23:00); участок от Кавказской до Советской (5 августа с 06:00 до 22:00).

ул. Советская 5 августа с 06:00 до 22:00. Участок от Демократической до Большевистской.