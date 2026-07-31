Администрация Саранска сообщила о перекрытии дорог и парковок 4 и 5 августа

В центре Саранска 4 и 5 августа ограничат движение транспорта по нескольким улицам. О перекрытиях сообщили в городской администрации.
Ограничения вводят ради торжеств, посвященных 25-летию канонизации Феодора Ушакова.
|Улица / Объект
|Период и участок перекрытия
|ул. Льва Толстого
|4 августа (с 20:00) — 5 августа (до 23:00). Участок от Советской до Коммунистической.
|ул. Большевистская
|Нечетная сторона от Советской до Коммунистической (4 августа 20:00 — 5 августа 23:00); участок от Кавказской до Советской (5 августа с 06:00 до 22:00).
|ул. Советская
|5 августа с 06:00 до 22:00. Участок от Демократической до Большевистской.
|Парковки
|4 августа (с 20:00) — 5 августа (до 23:00). Площадки у Госсобрания, "Россельхозбанка" и Кафедрального собора.
Статичные нагрузки не всегда приносят заметный результат, и многие атлеты начинают искать более эффективные способы проработки целевых зон мышц.