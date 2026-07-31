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Сургутский район вошел в зону высокого риска возникновения лесных пожаров

Россия » Урал » Ханты-Мансийск » Сургут

Сургутский район столкнулся с аномально высокой температурой воздуха, которая держится почти все лето. Синоптики прогнозируют, что август продолжит эту тенденцию: температура будет выше нормы на один-два градуса.

Лесной пожар
Фото: Pravda.Ru by Федор Савченко is licensed under Все права защищены
Лесной пожар

Риски и пожарная опасность

Длительный зной в северных широтах создает серьезные угрозы. Главный риск — лесные пожары. Из-за отсутствия осадков и сухих гроз Сургутский район вместе с Нижневартовским, Белоярским, Октябрьским и Нефтеюганским районами вошел в зону высокого риска.

"Прогноз на август: по температуре воздуха предварительно ожидается, что она будет выше нормы на один-два градуса", — сообщила синоптик, временно исполняющий обязанности начальника отдела метеопрогнозов Ханты-Мансийского ЦГМС Светлана Смирнова.

Для населения жара обернулась бытовыми трудностями. Дачники отмечают увядание газонов и молодых посадок из-за нехватки влаги. Также растет вероятность тепловых ударов у людей и животных.

Показатель Значение / Статус
Прогноз температуры на август +1…2 градуса к норме
Класс горимости (пожарная опасность) 5 класс (наивысший)
Районы в зоне риска Сургутский, Нижневартовский, Белоярский, Октябрьский, Нефтеюганский

Влияние на урожай и сбор дикоросов

Несмотря на риски, тепло ускоряет созревание овощей и ягод. Подобная ситуация наблюдалась в 2016 году, когда лето стало самым теплым за десятилетие и принесло рекордный урожай.

Для представителей коренных народов Севера погода открывает возможности по заготовке продуктов на зиму. Сбор дикоросов остается важной частью их традиционного уклада. Жители Русскинской отмечают появление первых лисичек и ожидают щедрого грибного сезона.

"Если август будет теплым, грибов наберемся по полной", — отметил житель Русскинской Андрей Данилец.

Ответы на популярные вопросы

Как защититься от перегрева в лесу или на даче?

Специалисты рекомендуют использовать головные уборы и поддерживать водный баланс, чтобы избежать теплового удара.

Почему Сургутский район находится в зоне риска по пожарам?

Сочетание аномальной жары, отсутствия дождей и сухих гроз делает почву и растительность крайне подверженными возгоранию.

Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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