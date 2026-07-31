Сургутский район вошел в зону высокого риска возникновения лесных пожаров

Сургутский район столкнулся с аномально высокой температурой воздуха, которая держится почти все лето. Синоптики прогнозируют, что август продолжит эту тенденцию: температура будет выше нормы на один-два градуса.
Длительный зной в северных широтах создает серьезные угрозы. Главный риск — лесные пожары. Из-за отсутствия осадков и сухих гроз Сургутский район вместе с Нижневартовским, Белоярским, Октябрьским и Нефтеюганским районами вошел в зону высокого риска.
"Прогноз на август: по температуре воздуха предварительно ожидается, что она будет выше нормы на один-два градуса", — сообщила синоптик, временно исполняющий обязанности начальника отдела метеопрогнозов Ханты-Мансийского ЦГМС Светлана Смирнова.
Для населения жара обернулась бытовыми трудностями. Дачники отмечают увядание газонов и молодых посадок из-за нехватки влаги. Также растет вероятность тепловых ударов у людей и животных.
|Показатель
|Значение / Статус
|Прогноз температуры на август
|+1…2 градуса к норме
|Класс горимости (пожарная опасность)
|5 класс (наивысший)
|Районы в зоне риска
|Сургутский, Нижневартовский, Белоярский, Октябрьский, Нефтеюганский
Несмотря на риски, тепло ускоряет созревание овощей и ягод. Подобная ситуация наблюдалась в 2016 году, когда лето стало самым теплым за десятилетие и принесло рекордный урожай.
Для представителей коренных народов Севера погода открывает возможности по заготовке продуктов на зиму. Сбор дикоросов остается важной частью их традиционного уклада. Жители Русскинской отмечают появление первых лисичек и ожидают щедрого грибного сезона.
"Если август будет теплым, грибов наберемся по полной", — отметил житель Русскинской Андрей Данилец.
Специалисты рекомендуют использовать головные уборы и поддерживать водный баланс, чтобы избежать теплового удара.
Сочетание аномальной жары, отсутствия дождей и сухих гроз делает почву и растительность крайне подверженными возгоранию.
Статичные нагрузки не всегда приносят заметный результат, и многие атлеты начинают искать более эффективные способы проработки целевых зон мышц.