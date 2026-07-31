Долги управляющих компаний Ростовской области за свет достигли 60 миллионов рублей

Управляющие компании Ростовской области задолжали за электроэнергию 60 миллионов рублей по итогам второго квартала 2026 года. Должниками оказались 41 организация из Ростова-на-Дону, Батайска, Волгодонска, Новочеркасска, Зверево, а также Аксайского, Неклиновского и Красносулинского районов.

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Несмотря на то что часть компаний закрыла долги и вышла из списка, в антирейтинг попали семь новых организаций. Это значит, что средства, которые жители платят по квитанциям, не всегда доходят до поставщика энергии.

Штрафы и ответственность

Три компании уже привлекли к административной ответственности за нарушение лицензионных требований. Самые крупные долги зафиксированы в Таганроге и Волгодонске.

Управляющая компания (город) Сумма задолженности, руб. ООО УО "СервисСтрой-ЮГ" (Таганрог) 1,5 млн ООО "УК Мой дом" (Волгодонск) 1,3 млн ООО "УК "Мой Ростов" (Ростов-на-Дону) 114 тыс.

"Привлечение к административной ответственности с последующим лишением лицензии препятствует нецелевому использованию средств и некачественному оказанию услуг", — пояснил директор департамента по работе с населением и взаимодействию с сетевыми организациями Александр Светличный.

Как защитить свои деньги

Когда управляющая компания не платит за свет, возникает риск отключения электроэнергии в многоквартирных домах, даже если жильцы исправно оплачивают свои счета. Чтобы избежать таких ситуаций, "ТНС энерго Ростов-на-Дону" советует проверять финансовую чистоплотность УК перед заключением договора.

Актуальный список неплательщиков опубликован на официальном сайте поставщика электроэнергии.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов