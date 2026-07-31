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Оренбуржье включили в пилотный федеральный проект по реставрации памятников архитектуры

Россия » Поволжье » Оренбург

В Оренбурге отреставрируют жилой дом в Гугучкинском переулке, построенный в 1856 году. Здание считается редким образцом архитектуры середины XIX века, так как уцелело во время масштабного городского пожара 1879 года.

Строители на стройке
Фото: Pravda.Ru by Игорь Сергачев is licensed under Все права защищены
Строители на стройке

До наших дней дошли подлинные элементы постройки. Во дворе сохранилась кирпичная хозяйственная пристройка того же периода с кованой дверью. Согласно архивным данным за 1896 год, владельцем дома мог быть мещанин Дмитрий Лазарев.

"Объект можно не только отреставрировать, но и использовать в хозяйственной деятельности при соблюдении требований по сохранению объекта культурного наследия", — сообщили в правительстве Оренбургской области.

Вовлечение в оборот

Восстановление старинного дома станет частью более крупной программы по возвращению памятников архитектуры в экономическую жизнь. Оренбуржье включили в список регионов, где запускают пилотный федеральный проект по реставрации и вовлечению объектов культурного наследия в хозяйственный оборот.

Экспертная проверка:
специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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