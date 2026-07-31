Оренбуржье включили в пилотный федеральный проект по реставрации памятников архитектуры

В Оренбурге отреставрируют жилой дом в Гугучкинском переулке, построенный в 1856 году. Здание считается редким образцом архитектуры середины XIX века, так как уцелело во время масштабного городского пожара 1879 года.
До наших дней дошли подлинные элементы постройки. Во дворе сохранилась кирпичная хозяйственная пристройка того же периода с кованой дверью. Согласно архивным данным за 1896 год, владельцем дома мог быть мещанин Дмитрий Лазарев.
"Объект можно не только отреставрировать, но и использовать в хозяйственной деятельности при соблюдении требований по сохранению объекта культурного наследия", — сообщили в правительстве Оренбургской области.
Восстановление старинного дома станет частью более крупной программы по возвращению памятников архитектуры в экономическую жизнь. Оренбуржье включили в список регионов, где запускают пилотный федеральный проект по реставрации и вовлечению объектов культурного наследия в хозяйственный оборот.
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