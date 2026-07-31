Администрация Тюмени объявила срочный набор добровольцев для укрепления дамб

Уровень воды в реке Туре в Тюмени растет, но темпы подъема замедлились. К утру 31 июля отметка достигла 891 сантиметра, прибавив за сутки два сантиметра. По данным Информационного центра правительства Тюменской области, опасный уровень на городском гидропосту превышен на 41 сантиметр.
Динамика подъема воды стала менее интенсивной: сутками ранее рост составлял три сантиметра, а сам уровень реки находился на отметке 889 сантиметров.
|Река / Гидропост
|Текущий уровень
|Суточный прирост
|Статус
|Тура (Тюмень)
|891 см
|+2 см
|Превышение опасной отметки на 41 см
|Пышма (Богандинское)
|564 см
|+25 см
|До опасной отметки 98 см
Параллельно растет вода в реке Пышме. На гидропосту Богандинское зафиксировали резкий скачок — уровень поднялся на 25 сантиметров и достиг 564 сантиметров. До критической отметки здесь остается 98 сантиметров.
В Тюмени создали оперативный штаб добровольцев. Власти объявили срочный набор волонтеров для укрепления защитных сооружений. Как сообщили в администрации, техники и сил экстренных служб достаточно, но не хватает рабочих рук для физического усиления дамб.
Статичные нагрузки не всегда приносят заметный результат, и многие атлеты начинают искать более эффективные способы проработки целевых зон мышц.