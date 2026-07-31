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Администрация Тюмени объявила срочный набор добровольцев для укрепления дамб

Россия » Урал » Тюмень

Уровень воды в реке Туре в Тюмени растет, но темпы подъема замедлились. К утру 31 июля отметка достигла 891 сантиметра, прибавив за сутки два сантиметра. По данным Информационного центра правительства Тюменской области, опасный уровень на городском гидропосту превышен на 41 сантиметр.

Горная дорога и паводок
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Горная дорога и паводок

Динамика подъема воды стала менее интенсивной: сутками ранее рост составлял три сантиметра, а сам уровень реки находился на отметке 889 сантиметров.

Река / Гидропост Текущий уровень Суточный прирост Статус
Тура (Тюмень) 891 см +2 см Превышение опасной отметки на 41 см
Пышма (Богандинское) 564 см +25 см До опасной отметки 98 см

Параллельно растет вода в реке Пышме. На гидропосту Богандинское зафиксировали резкий скачок — уровень поднялся на 25 сантиметров и достиг 564 сантиметров. До критической отметки здесь остается 98 сантиметров.

В Тюмени создали оперативный штаб добровольцев. Власти объявили срочный набор волонтеров для укрепления защитных сооружений. Как сообщили в администрации, техники и сил экстренных служб достаточно, но не хватает рабочих рук для физического усиления дамб.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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