В Томске кандидатов в Молодежный совет теперь будут выдвигать депутаты

Депутаты городской думы Томска изменили порядок формирования Молодежного совета. Срок полномочий членов органа увеличили с двух до пяти лет — теперь он совпадает с циклом работы самого созыва депутатов.

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Главное изменение коснулось способа отбора участников. Раньше совет формировался на два года, теперь кандидатов будут выдвигать лично муниципальные депутаты.

Новые правила отбора

Претендент в Молодежный совет должен обратиться к депутату городской думы и предоставить пакет документов. Решение о рекомендации принимает парламентарий самостоятельно, при этом количество кандидатов от одного депутата не ограничено. Итоговый список утвердит Совет думы.

"Комитет разработал новое положение о Молодежном совете с учетом практики его работы", — пояснила председатель комитета по спорту и молодежной политике Диана Смолева.

Институт наставничества

Вместе с обновленным порядком отбора ввели систему депутатского наставничества. Депутат, рекомендовавший кандидата, берет его под опеку: консультирует по праву и организации работы, а также помогает продвигать молодежные инициативы.

"Раз уж ты приводишь человека, ты за него и неси ответственность. Воспитывай, объясняй, рассказывай, чтобы это не был мертвый орган… Нужно, чтобы совет действительно работал", — подчеркнул председатель думы Сергей Сеченов.

Ожидается, что члены совета станут связующим звеном между молодежью Томска и городской властью. Их задача — передавать запросы молодых жителей депутатам и участвовать в поиске решений для развития городской среды.

Параметр Старые условия Новые условия Срок полномочий 2 года 5 лет (срок созыва думы) Порядок вступления Формирование при думе Рекомендация депутата + утверждение Советом думы Поддержка Не предусмотрена Обязательное наставничество депутата

Формирование нового состава Молодежного совета начнется в октябре.