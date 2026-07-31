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В Томске кандидатов в Молодежный совет теперь будут выдвигать депутаты

Россия » Сибирь » Томск

Депутаты городской думы Томска изменили порядок формирования Молодежного совета. Срок полномочий членов органа увеличили с двух до пяти лет — теперь он совпадает с циклом работы самого созыва депутатов.

Группа людей на ферме
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Группа людей на ферме

Главное изменение коснулось способа отбора участников. Раньше совет формировался на два года, теперь кандидатов будут выдвигать лично муниципальные депутаты.

Новые правила отбора

Претендент в Молодежный совет должен обратиться к депутату городской думы и предоставить пакет документов. Решение о рекомендации принимает парламентарий самостоятельно, при этом количество кандидатов от одного депутата не ограничено. Итоговый список утвердит Совет думы.

"Комитет разработал новое положение о Молодежном совете с учетом практики его работы", — пояснила председатель комитета по спорту и молодежной политике Диана Смолева.

Институт наставничества

Вместе с обновленным порядком отбора ввели систему депутатского наставничества. Депутат, рекомендовавший кандидата, берет его под опеку: консультирует по праву и организации работы, а также помогает продвигать молодежные инициативы.

"Раз уж ты приводишь человека, ты за него и неси ответственность. Воспитывай, объясняй, рассказывай, чтобы это не был мертвый орган… Нужно, чтобы совет действительно работал", — подчеркнул председатель думы Сергей Сеченов.

Ожидается, что члены совета станут связующим звеном между молодежью Томска и городской властью. Их задача — передавать запросы молодых жителей депутатам и участвовать в поиске решений для развития городской среды.

Параметр Старые условия Новые условия
Срок полномочий 2 года 5 лет (срок созыва думы)
Порядок вступления Формирование при думе Рекомендация депутата + утверждение Советом думы
Поддержка Не предусмотрена Обязательное наставничество депутата

Формирование нового состава Молодежного совета начнется в октябре.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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