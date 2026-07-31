В Томске кандидатов в Молодежный совет теперь будут выдвигать депутаты

Депутаты городской думы Томска изменили порядок формирования Молодежного совета. Срок полномочий членов органа увеличили с двух до пяти лет — теперь он совпадает с циклом работы самого созыва депутатов.
Главное изменение коснулось способа отбора участников. Раньше совет формировался на два года, теперь кандидатов будут выдвигать лично муниципальные депутаты.
Претендент в Молодежный совет должен обратиться к депутату городской думы и предоставить пакет документов. Решение о рекомендации принимает парламентарий самостоятельно, при этом количество кандидатов от одного депутата не ограничено. Итоговый список утвердит Совет думы.
"Комитет разработал новое положение о Молодежном совете с учетом практики его работы", — пояснила председатель комитета по спорту и молодежной политике Диана Смолева.
Вместе с обновленным порядком отбора ввели систему депутатского наставничества. Депутат, рекомендовавший кандидата, берет его под опеку: консультирует по праву и организации работы, а также помогает продвигать молодежные инициативы.
"Раз уж ты приводишь человека, ты за него и неси ответственность. Воспитывай, объясняй, рассказывай, чтобы это не был мертвый орган… Нужно, чтобы совет действительно работал", — подчеркнул председатель думы Сергей Сеченов.
Ожидается, что члены совета станут связующим звеном между молодежью Томска и городской властью. Их задача — передавать запросы молодых жителей депутатам и участвовать в поиске решений для развития городской среды.
|Параметр
|Старые условия
|Новые условия
|Срок полномочий
|2 года
|5 лет (срок созыва думы)
|Порядок вступления
|Формирование при думе
|Рекомендация депутата + утверждение Советом думы
|Поддержка
|Не предусмотрена
|Обязательное наставничество депутата
Формирование нового состава Молодежного совета начнется в октябре.
Статичные нагрузки не всегда приносят заметный результат, и многие атлеты начинают искать более эффективные способы проработки целевых зон мышц.