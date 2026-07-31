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Белгородская область получит дополнительное финансирование программ льготной ипотеки

Россия » Центр » Белгород

Жители Белгородской области смогут чаще пользоваться льготной ипотекой, а местные предприниматели получат выплаты за простой сотрудников. Правительство РФ удвоило финансирование жилищных программ для региона и направило 1,5 млрд рублей на поддержку бизнеса.

Ипотека
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Ипотека

Жилье: сколько денег выделят на ипотеку

Программа льготной ипотеки действует для жителей Белгородской, Курской областей, а также ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Изначально в бюджете на 2026 год заложили 5 млрд рублей, но теперь кабмин добавит к этой сумме еще столько же.

Для обычного жителя это означает, что больше семей смогут взять кредит на покупку или строительство дома на выгодных условиях. Михаил Мишустин потребовал от банков и страховых компаний обеспечить быстрый запуск дополнительных средств, чтобы люди не ждали в очередях и не сталкивались с бюрократическими задержками.

Бизнес: компенсации за простой и критика омбудсмена

Помимо жилищных программ, правительство выделило из резервного фонда 1,5 млрд рублей. Эти деньги распределят между предпринимателями Белгородской, Брянской и Курской областей.

Средства пойдут на субсидии для компаний и ИП. Государство частично компенсирует расходы на зарплату работникам за время вынужденного простоя в период с июля по декабрь 2026 года. Всего за год на эти цели потратят около 3 млрд рублей. Цель меры — помочь предприятиям приграничья не сокращать штат и выжить в сложных условиях.

Направление Сумма / Объем
Дополнительный объем льготной ипотеки ~ 5 млрд рублей (на несколько регионов)
Новые субсидии бизнесу приграничья 1,5 млрд рублей
Общая сумма поддержки бизнеса в 2026 г. около 3 млрд рублей

При этом региональный бизнес-омбудсмен Владислав Епанчинцев подверг критике работу местных чиновников по линии налоговых льгот. По его данным, из 62 319 субъектов малого и среднего предпринимательства области реальную помощь получили единицы.

"42 субъекта МСП получили льготу по налогу на имущество организаций, 35 — по УСН. Поддержку получили не более 0,00123 от всех субъектов МСП области… Результативное полугодие, уважаемые чиновники", — констатировал Владислав Епанчинцев.

Таким образом, пока федеральный центр увеличивает финансовые вливания, эффективность применения уже существующих региональных льгот остается под вопросом.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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