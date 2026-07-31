В Кемерове перекроют улицу 50 лет Октября с 31 июля по 3 августа

В Кемерове с вечера 31 июля до утра 3 августа перекроют участок улицы 50 лет Октября. Сквозное движение закроют от улицы Демьяна Бедного до Красноармейской из-за ремонта теплосети. Ограничения вступят в силу в 20:00 среды и закончатся в 06:00 пятницы.
Изменение схемы движения коснется одного троллейбусного и нескольких автобусных маршрутов. Пассажирам, которые пользуются остановкой "Искитимский мост — м-н Компьютерные системы", придется пересаживаться на остановках "Парк Ангелов" или "Цирк".
|Маршрут
|Схема объезда
|Автобус №4
|В обратном направлении: пл. Волкова → ул. Дзержинского → Красноармейская → Красная → пр. Ленина → Кузнецкий проспект.
|Автобус №7
|В прямом направлении: пр. Ленина → ул. Дзержинского → Красноармейская → 50 лет Октября → Советский проспект.
|Автобусы №10, 23, 48, 51, 91, 101, 130, 226
|В обе стороны: пр. Ленина → ул. Дзержинского → Красноармейская → 50 лет Октября → Советский проспект.
|Автобус №124
|В сторону села Печатник: пр. Ленина → ул. Дзержинского → Красноармейская.
|Автобус №145
|Пр. Ленина → ул. Дзержинского → Кирова → Советский проспект → 50 лет Октября → Красноармейская → Соборная.
|Автобус №182
|Пр. Ленина → ул. Дзержинского → Красноармейская → Соборная → Октябрьский проспект.
|Автобус №54
|В прямом направлении: Советский проспект → 50 лет Октября → Красноармейская → Красная → Ленина → Дзержинского.
|Автобус №197э
|Советский проспект → ул. Кирова → Дзержинского → Красноармейская → Красная.
|Троллейбус №12
|В прямом направлении: пр. Ленина → ул. Дзержинского → Красноармейская.
Статичные нагрузки не всегда приносят заметный результат, и многие атлеты начинают искать более эффективные способы проработки целевых зон мышц.