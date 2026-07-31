В Кемерове перекроют улицу 50 лет Октября с 31 июля по 3 августа

В Кемерове с вечера 31 июля до утра 3 августа перекроют участок улицы 50 лет Октября. Сквозное движение закроют от улицы Демьяна Бедного до Красноармейской из-за ремонта теплосети. Ограничения вступят в силу в 20:00 среды и закончатся в 06:00 пятницы.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Ремонт дороги

Изменение схемы движения коснется одного троллейбусного и нескольких автобусных маршрутов. Пассажирам, которые пользуются остановкой "Искитимский мост — м-н Компьютерные системы", придется пересаживаться на остановках "Парк Ангелов" или "Цирк".

Изменения в маршрутах транспорта

Маршрут Схема объезда Автобус №4 В обратном направлении: пл. Волкова → ул. Дзержинского → Красноармейская → Красная → пр. Ленина → Кузнецкий проспект. Автобус №7 В прямом направлении: пр. Ленина → ул. Дзержинского → Красноармейская → 50 лет Октября → Советский проспект. Автобусы №10, 23, 48, 51, 91, 101, 130, 226 В обе стороны: пр. Ленина → ул. Дзержинского → Красноармейская → 50 лет Октября → Советский проспект. Автобус №124 В сторону села Печатник: пр. Ленина → ул. Дзержинского → Красноармейская. Автобус №145 Пр. Ленина → ул. Дзержинского → Кирова → Советский проспект → 50 лет Октября → Красноармейская → Соборная. Автобус №182 Пр. Ленина → ул. Дзержинского → Красноармейская → Соборная → Октябрьский проспект. Автобус №54 В прямом направлении: Советский проспект → 50 лет Октября → Красноармейская → Красная → Ленина → Дзержинского. Автобус №197э Советский проспект → ул. Кирова → Дзержинского → Красноармейская → Красная. Троллейбус №12 В прямом направлении: пр. Ленина → ул. Дзержинского → Красноармейская.