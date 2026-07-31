Жители Пермского края столкнулись с переплатами из-за ошибок управляющих компаний

Девятнадцать управляющих компаний Пермского края оштрафовали за игнорирование предписаний Инспекции государственного жилищного надзора (ИГЖН). Поводом для проверок стали жалобы жителей многоквартирных домов.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Оплата ЖКХ

Надзорный орган выявил системные сбои в содержании общедомового имущества. Компании не вводили в эксплуатацию приборы учета тепловой энергии и допускали ошибки при перерасчете коммунальных платежей.

Компания Сумма штрафа / Мера ООО "Звезда" (Пермь) 200 000 рублей ООО "ПМУП ГКТХ" (Пермь) 200 000 рублей ООО "Жилищно-сервисная компания" (Пермь) 127 000 рублей ООО "Околица" (Березники) Дисквалификация директора на 6 месяцев

Остальные организации получили штрафы от 33 до 100 тысяч рублей. Наиболее жестко наказали руководителя компании "Околица" из Березников — его лишили права занимать руководящие должности на полгода.

"Речь шла о нарушениях в части содержания общедомового имущества, ввода в эксплуатацию общедомовых приборов учета тепловой энергии, а также неправильно произведенных перерасчетах платы за коммунальные услуги", — сообщили в пресс-службе ИГЖН.

Почему это важно для жителей

Игнорирование предписаний ГЖН напрямую влияет на кошелек собственников жилья. Ошибки в перерасчетах приводят к необоснованным переплатам, а отсутствие ввода счетчиков в эксплуатацию лишает людей возможности платить по фактическому потреблению ресурсов.

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ и тарифам эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех