Девятнадцать управляющих компаний Пермского края оштрафовали за игнорирование предписаний Инспекции государственного жилищного надзора (ИГЖН). Поводом для проверок стали жалобы жителей многоквартирных домов.
Надзорный орган выявил системные сбои в содержании общедомового имущества. Компании не вводили в эксплуатацию приборы учета тепловой энергии и допускали ошибки при перерасчете коммунальных платежей.
|Компания
|Сумма штрафа / Мера
|ООО "Звезда" (Пермь)
|200 000 рублей
|ООО "ПМУП ГКТХ" (Пермь)
|200 000 рублей
|ООО "Жилищно-сервисная компания" (Пермь)
|127 000 рублей
|ООО "Околица" (Березники)
|Дисквалификация директора на 6 месяцев
Остальные организации получили штрафы от 33 до 100 тысяч рублей. Наиболее жестко наказали руководителя компании "Околица" из Березников — его лишили права занимать руководящие должности на полгода.
"Речь шла о нарушениях в части содержания общедомового имущества, ввода в эксплуатацию общедомовых приборов учета тепловой энергии, а также неправильно произведенных перерасчетах платы за коммунальные услуги", — сообщили в пресс-службе ИГЖН.
Игнорирование предписаний ГЖН напрямую влияет на кошелек собственников жилья. Ошибки в перерасчетах приводят к необоснованным переплатам, а отсутствие ввода счетчиков в эксплуатацию лишает людей возможности платить по фактическому потреблению ресурсов.
Статичные нагрузки не всегда приносят заметный результат, и многие атлеты начинают искать более эффективные способы проработки целевых зон мышц.