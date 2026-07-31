Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперты назвали признаки контрафактного моторного масла и правила его безопасной замены
В Уфе и Чишминском районе ограничат движение транспорта из-за Спартакиады народов России
Власти Уфы снесут незаконные объекты на участке по улице Набережной реки Уфы
Администрация Якутска ускоряет подготовку теплосетей и котельных к зиме
Паводки в Якутии привели к затоплению 82 домов в Верхоянском районе
Безлимитные проездные в Нарьян-Маре избавят пассажиров от поиска наличных
Сотрудники омского завода ЗМК МОСТ получат 68 миллионов рублей недополученных выплат
Участники СВО и бюджетники Орловской области смогут вступить в жилищно-строительные кооперативы
Яблоки пропадают без дела? Блендер и духовка превратят "лишний" урожай в нежнейший мармелад

Жители Пермского края столкнулись с переплатами из-за ошибок управляющих компаний

Россия » Поволжье » Пермь

Девятнадцать управляющих компаний Пермского края оштрафовали за игнорирование предписаний Инспекции государственного жилищного надзора (ИГЖН). Поводом для проверок стали жалобы жителей многоквартирных домов.

Оплата ЖКХ
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Оплата ЖКХ

Надзорный орган выявил системные сбои в содержании общедомового имущества. Компании не вводили в эксплуатацию приборы учета тепловой энергии и допускали ошибки при перерасчете коммунальных платежей.

Компания Сумма штрафа / Мера
ООО "Звезда" (Пермь) 200 000 рублей
ООО "ПМУП ГКТХ" (Пермь) 200 000 рублей
ООО "Жилищно-сервисная компания" (Пермь) 127 000 рублей
ООО "Околица" (Березники) Дисквалификация директора на 6 месяцев

Остальные организации получили штрафы от 33 до 100 тысяч рублей. Наиболее жестко наказали руководителя компании "Околица" из Березников — его лишили права занимать руководящие должности на полгода.

"Речь шла о нарушениях в части содержания общедомового имущества, ввода в эксплуатацию общедомовых приборов учета тепловой энергии, а также неправильно произведенных перерасчетах платы за коммунальные услуги", — сообщили в пресс-службе ИГЖН.

Почему это важно для жителей

Игнорирование предписаний ГЖН напрямую влияет на кошелек собственников жилья. Ошибки в перерасчетах приводят к необоснованным переплатам, а отсутствие ввода счетчиков в эксплуатацию лишает людей возможности платить по фактическому потреблению ресурсов.

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Сейчас читают
Жир и целлюлит тают на глазах: одно простое упражнение для идеальных ног без тренажеров
Новости спорта
Жир и целлюлит тают на глазах: одно простое упражнение для идеальных ног без тренажеров
Экспериментальный внедорожник «Тигр» на базе БТР-60 доступен за 1,2 млн рублей
Авто
Экспериментальный внедорожник «Тигр» на базе БТР-60 доступен за 1,2 млн рублей
В Нижегородской области 3050 охотников претендуют на ограниченные квоты на добычу
Нижегородская область
В Нижегородской области 3050 охотников претендуют на ограниченные квоты на добычу
Популярное
Секрет тонкой талии из СССР: упражнение убирающее живот быстрее модной планки

Статичные нагрузки не всегда приносят заметный результат, и многие атлеты начинают искать более эффективные способы проработки целевых зон мышц.

Секрет тонкой талии из СССР: упражнение убирающее живот быстрее модной планки
Чем полнее бак, тем ближе сервис: одна привычка после щелчка портит топливную систему
Чем полнее бак, тем ближе сервис: одна привычка после щелчка портит топливную систему
Главная ошибка хозяев: из-за неё собака перестаёт слушаться даже самые простые команды
Экспериментальный внедорожник «Тигр» на базе БТР-60 доступен за 1,2 млн рублей
Опасная постпамять: избирательный подход к истории в Финляндии подготовил почву для агрессии Анна Яковлева Война будущего уже началась в Польше: радикальный пересмотр структуры стер грань между тылом и фронтом Андрей Николаев Вашингтон выбрал путь максимального давления на торговых партнёров РФ. Кто сдастся? Любовь Степушова
Обновленная Lada Niva Legend с двигателем 1.8 л получила новую архитектуру подвески
Новый план объединения земель Руси обеспечит долгосрочный мир на бывшей Украине
Инвестиция в будущий урожай: что нужно сделать со смородиной сразу после сбора ягод
Инвестиция в будущий урожай: что нужно сделать со смородиной сразу после сбора ягод
Последние материалы
В Уфе и Чишминском районе ограничат движение транспорта из-за Спартакиады народов России
Власти Уфы снесут незаконные объекты на участке по улице Набережной реки Уфы
Администрация Якутска ускоряет подготовку теплосетей и котельных к зиме
Паводки в Якутии привели к затоплению 82 домов в Верхоянском районе
Безлимитные проездные в Нарьян-Маре избавят пассажиров от поиска наличных
Сотрудники омского завода ЗМК МОСТ получат 68 миллионов рублей недополученных выплат
Участники СВО и бюджетники Орловской области смогут вступить в жилищно-строительные кооперативы
Яблоки пропадают без дела? Блендер и духовка превратят "лишний" урожай в нежнейший мармелад
Красный мост в Дагестане остается закрытым из-за деформации опор
Ремонт теплосетей в Амурской области идет в рамках федерального проекта модернизации
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.