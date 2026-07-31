В Уфе и Чишминском районе ограничат движение транспорта из-за Спартакиады народов России

В Уфе и Чишминском районе на ближайших выходных ограничат движение транспорта. Изменения связаны с проведением Спартакиады народов России.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Парк аттракционов

В столице Башкортостана ограничения введут 1 и 2 августа. В первый день перекрытия начнутся в 7:00 и продлятся до 14:00, во второй — с 6:00 до 14:00. Движение закроют на следующих участках:

улица Сельская Богородская (от дома № 51/3 до улицы Маршала Жукова);

проезд от улицы Сельской Богородской к комплексу гребного слалома;

улица Мушникова (от улицы Сельской Богородской до бульвара Баландина);

бульвар Баландина (от улицы Мушникова до бульвара Тухвата Янаби).

В Чишминском районе ограничения коснутся 1 августа с 10:00 до 17:00. Транспорт не пропустят по участку Старочишминской дороги в районе сел Кляшево, Арово и Кара-Якупово.

Локация Дата и время перекрытия Уфа 1 августа (07:00-14:00), 2 августа (06:00-14:00) Чишминский район 1 августа (10:00-17:00)

Администрация района рекомендует автомобилистам заранее проложить альтернативные маршруты, чтобы избежать заторов.