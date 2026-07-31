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Власти Уфы снесут незаконные объекты на участке по улице Набережной реки Уфы

Россия » Поволжье » Уфа

В Уфе готовят к сносу постройки на пляже "Берег Солнца" в Сипайлово. Поводом для проверки стал сигнал горожанки о платном входе на территорию: за посещение пляжа требовали 200 рублей.

Грузовик Foton на стройплощадке
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Грузовик Foton на стройплощадке

Инспекторы мэрии обнаружили, что участок площадью более 31 тысячи квадратных метров на улице Набережной реки Уфы фактически захвачен. Здесь разместили деревянные дома, беседки, душевые, туалеты, мангалы и детскую площадку.

"Договор с ООО "Берег Солнца" расторгли еще 6 июля. Территория используется без документов, что нарушает закон", — пояснила начальник Управления земельных и имущественных отношений администрации Уфы Ирина Кириллова.

Теперь городские власти добиваются демонтажа всех самовольно возведенных объектов. Владельцам построек направят предписания убрать их самостоятельно. Если бизнесмены проигнорируют требования, мэрия снесет сооружения принудительно.

Объект проверки Детали нарушения
Пляж "Берег Солнца" (Сипайлово) Застройка участка более 31 тыс. кв. м без действующего договора аренды
Инфраструктура Беседки, душевые, туалеты, дома и детская площадка признаны самостроем
Доступ Незаконное взимание платы за вход (200 рублей)

Ситуация с "Берегом Солнца" обнажает проблему доступности рекреационных зон для жителей Башкортостана. Пляжи по закону должны оставаться общественными пространствами, а попытки превратить их в закрытые платные зоны без документов ведут к конфликтам с горожанами и судебным разбирательствам.

Экспертная проверка: юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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