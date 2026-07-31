Власти Уфы снесут незаконные объекты на участке по улице Набережной реки Уфы

В Уфе готовят к сносу постройки на пляже "Берег Солнца" в Сипайлово. Поводом для проверки стал сигнал горожанки о платном входе на территорию: за посещение пляжа требовали 200 рублей.

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Инспекторы мэрии обнаружили, что участок площадью более 31 тысячи квадратных метров на улице Набережной реки Уфы фактически захвачен. Здесь разместили деревянные дома, беседки, душевые, туалеты, мангалы и детскую площадку.

"Договор с ООО "Берег Солнца" расторгли еще 6 июля. Территория используется без документов, что нарушает закон", — пояснила начальник Управления земельных и имущественных отношений администрации Уфы Ирина Кириллова.

Теперь городские власти добиваются демонтажа всех самовольно возведенных объектов. Владельцам построек направят предписания убрать их самостоятельно. Если бизнесмены проигнорируют требования, мэрия снесет сооружения принудительно.

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Ситуация с "Берегом Солнца" обнажает проблему доступности рекреационных зон для жителей Башкортостана. Пляжи по закону должны оставаться общественными пространствами, а попытки превратить их в закрытые платные зоны без документов ведут к конфликтам с горожанами и судебным разбирательствам.

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