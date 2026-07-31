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Администрация Якутска ускоряет подготовку теплосетей и котельных к зиме

Россия » Дальний Восток » Якутск

Якутск готовится к зиме 2026-2027 годов быстрее, чем в прошлом году. На конец июля оформили 56% паспортов готовности зданий и организаций — год назад этот показатель был на уровне 51%. Об итогах подготовки доложил заместитель главы города Николай Александров на совещании у мэра Дмитрия Садовникова.

Замороженные трубы в заброшенном помещении
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Замороженные трубы в заброшенном помещении
Показатель Статус / Значение
Общая готовность зданий (паспорта) 56%
Промывка систем в МКД 1 540 из 2 371 домов
Техническая готовность сетей и котельных 43%

Сейчас основные силы бросили на жилой фонд. В 1 540 многоквартирных домах уже промыли внутридомовые системы отопления. Эта процедура убирает засор из труб и батарей, чтобы тепло дошло до каждой квартиры без потерь.

Быстрее всех справляются школы и детские сады. Объекты культуры и образования почти полностью закрыли вопрос с подготовкой и опережают средние городские темпы.

"Работа идет с небольшим опережением. В целом подготовка проходит планово, однако остается ряд локальных задач, которые необходимо завершить до начала отопительного сезона", — сообщил заместитель главы города Николай Александров.

Сложнее обстоят дела с инфраструктурой: котельные и теплосети готовы на 43%. Чтобы ускорить процесс, городские службы займутся должниками по ЖКХ. Задолженности часто становятся препятствием для своевременного ремонта.

Также мэрия поможет жителям домов без управляющих компаний. Власти возьмут на себя помощь в оформлении документов, чтобы такие дома успели получить паспорта готовности до первых морозов.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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