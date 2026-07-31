Паводки в Якутии затронули несколько районов: сильнее всего пострадал Верхоянский. Вода зашла в 82 жилых дома в городе Верхоянске и селе Боронук. О ситуации сообщил первый заместитель министра по делам гражданской обороны республики Айаал Вензель.
На реке Яне уровень воды у Верхоянска поднялся до 1054 см, что на 34 см превышает опасную отметку. Здесь вода затопила два многоквартирных и 31 частный дом. В Боронуке ситуация схожая: уровень воды также составил 1054 см. Подтоплены 49 жилых домов, детский сад и центр культуры. Четверо жителей переехали в пункт временного размещения.
|Населенный пункт
|Уровень воды (см)
|Статус / Опасная отметка
|Батагай
|912
|Ниже опасной (950 см)
|Сайды
|1066
|Ниже опасной (1200 см)
|Бетенкес (р. Адыча)
|934
|Приближается к опасной (950 см)
|Куберганя
|1807
|Подтоплены 9 дворов
В других районаях республики ситуация разная. В Сунтарском отводят воду, но связь с поселком Туойдаха прервана. На реке Индигирка вода уходит из Усть-Неры, однако у Хонуу уровень растет — сейчас он достиг 549 см.
Спецслужбы следят за состоянием рек в круглосуточном режиме. В зонах подтопления защищают жилые дома и социальные объекты.
Статичные нагрузки не всегда приносят заметный результат, и многие атлеты начинают искать более эффективные способы проработки целевых зон мышц.