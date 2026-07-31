Паводки в Якутии привели к затоплению 82 домов в Верхоянском районе

Паводки в Якутии затронули несколько районов: сильнее всего пострадал Верхоянский. Вода зашла в 82 жилых дома в городе Верхоянске и селе Боронук. О ситуации сообщил первый заместитель министра по делам гражданской обороны республики Айаал Вензель.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Затопленная улица в сельской местности

На реке Яне уровень воды у Верхоянска поднялся до 1054 см, что на 34 см превышает опасную отметку. Здесь вода затопила два многоквартирных и 31 частный дом. В Боронуке ситуация схожая: уровень воды также составил 1054 см. Подтоплены 49 жилых домов, детский сад и центр культуры. Четверо жителей переехали в пункт временного размещения.

Населенный пункт Уровень воды (см) Статус / Опасная отметка Батагай 912 Ниже опасной (950 см) Сайды 1066 Ниже опасной (1200 см) Бетенкес (р. Адыча) 934 Приближается к опасной (950 см) Куберганя 1807 Подтоплены 9 дворов

В других районаях республики ситуация разная. В Сунтарском отводят воду, но связь с поселком Туойдаха прервана. На реке Индигирка вода уходит из Усть-Неры, однако у Хонуу уровень растет — сейчас он достиг 549 см.

Спецслужбы следят за состоянием рек в круглосуточном режиме. В зонах подтопления защищают жилые дома и социальные объекты.

Экспертная проверка: эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова