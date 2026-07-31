Сотрудники омского завода ЗМК МОСТ получат 68 миллионов рублей недополученных выплат

Прокуратура Омского района добилась выплаты задолженности по зарплате для 1,4 тысячи сотрудников завода "ЗМК МОСТ". Общая сумма выплат составила 68 миллионов рублей.
Для возврата денег прокуроры обратились в суд. Суд встал на сторону работников и обязал предприятие погасить весь долг. Речь идет о выплатах, которые накопились к концу июня 2024 года.
|Показатель
|Значение
|Сумма долга
|68 млн рублей
|Количество работников
|около 1400 человек
Завод "ЗМК МОСТ" входит в число крупнейших производителей мостовых конструкций в Омской области. Своевременная оплата труда на таких предприятиях напрямую влияет на стабильность промышленного сектора региона.
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