Участники СВО и бюджетники Орловской области смогут вступить в жилищно-строительные кооперативы

В Госдуму внесли законопроект о возрождении жилищно-строительных кооперативов (ЖСК) с государственной поддержкой. Механизм предложен как альтернатива дорогой ипотеке для людей, которые имеют право на льготы, но не признаны малоимущими.

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Раньше через ЖСК квартиры получали сотрудники заводов и предприятий — так руководство удерживало ценных кадров. Теперь фокус смещается на социальные категории граждан. Государство или муниципалитеты смогут помогать в создании таких кооперативов, но сами участниками не станут.

Льготы для застройщиков и пайщиков

Для снижения стоимости квадратного метра государству предлагается предоставить ЖСК ряд преференций. Это поможет людям получить жилье дешевле, а строительным компаниям — сохранить заказы даже при низком рыночном спросе.

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Главное отличие от советских ЖСК

Критическое различие новой модели с советской заключается в праве собственности. Если раньше после выплаты пая квартира становилась собственностью человека, то теперь жилье передается только в пользование.

"Сохранение в собственности кооператива всех квартир, нежилых помещений и общего имущества позволит более эффективно организовать управление и эксплуатацию МКД", — поясняют авторы законопроекта.

Это означает, что даже после полной выплаты всех взносов пайщик не станет владельцем квартиры в юридическом смысле.

Кто сможет вступить в кооператив

Право вступить в ЖСК получат граждане, нуждающиеся в улучшении жилищных условий. Список категорий будет определяться при создании каждого конкретного кооператива, но предварительно указаны следующие группы:

молодые семьи;

работники бюджетной сферы;

участники СВО.

Человек может состоять только в одном таком кооперативе и претендовать лишь на одно жилое помещение. Исключение касается случаев наследования паенакоплений.

В дальнейшем планируется разрешить таким ЖСК привлекать денежные средства граждан для строительства новых домов.

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