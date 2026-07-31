Участники СВО и бюджетники Орловской области смогут вступить в жилищно-строительные кооперативы

В Госдуму внесли законопроект о возрождении жилищно-строительных кооперативов (ЖСК) с государственной поддержкой. Механизм предложен как альтернатива дорогой ипотеке для людей, которые имеют право на льготы, но не признаны малоимущими.
Раньше через ЖСК квартиры получали сотрудники заводов и предприятий — так руководство удерживало ценных кадров. Теперь фокус смещается на социальные категории граждан. Государство или муниципалитеты смогут помогать в создании таких кооперативов, но сами участниками не станут.
Для снижения стоимости квадратного метра государству предлагается предоставить ЖСК ряд преференций. Это поможет людям получить жилье дешевле, а строительным компаниям — сохранить заказы даже при низком рыночном спросе.
|Вид поддержки
|Суть меры
|Земельные участки
|Аренда земли за 1 рубль
|Проектирование
|Использование готовой проектной документации
|Инфраструктура
|Бюджетное финансирование дорог, сетей и соцобъектов
Критическое различие новой модели с советской заключается в праве собственности. Если раньше после выплаты пая квартира становилась собственностью человека, то теперь жилье передается только в пользование.
"Сохранение в собственности кооператива всех квартир, нежилых помещений и общего имущества позволит более эффективно организовать управление и эксплуатацию МКД", — поясняют авторы законопроекта.
Это означает, что даже после полной выплаты всех взносов пайщик не станет владельцем квартиры в юридическом смысле.
Право вступить в ЖСК получат граждане, нуждающиеся в улучшении жилищных условий. Список категорий будет определяться при создании каждого конкретного кооператива, но предварительно указаны следующие группы:
Человек может состоять только в одном таком кооперативе и претендовать лишь на одно жилое помещение. Исключение касается случаев наследования паенакоплений.
В дальнейшем планируется разрешить таким ЖСК привлекать денежные средства граждан для строительства новых домов.
Статичные нагрузки не всегда приносят заметный результат, и многие атлеты начинают искать более эффективные способы проработки целевых зон мышц.