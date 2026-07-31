Безлимитные проездные в Нарьян-Маре избавят пассажиров от поиска наличных

В Нарьян-Маре запустили безлимитные проездные билеты на общественный транспорт. Документ дает право на неограниченное количество поездок в течение одного календарного месяца.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены на автобусной остановке

Новый формат оплаты упрощает жизнь горожанам, которые ежедневно ездят на работу или учебу: пассажирам больше не нужно рассчитывать стоимость каждой поездки или искать наличные перед выходом из дома.

Категория пассажира Стоимость билета Условие покупки Школьники и студенты 1250 рублей Справка с места учебы Остальные жители 2500 рублей -

Проездные продают в кассе Нарьян-Марского АТП на улице Юбилейной, 22. В будни касса работает с 9:00 до 22:00 (перерывы с 12:00 до 13:00 и с 17:00 до 17:30). В выходные и праздники прием платежей организован с 12:30 до 22:00, перерыв длится с 15:10 до 16:40.