Красный мост на автодороге "Граница Чеченской Республики — Ботлих — Хунзах — Араканская площадка" остается закрытым для транспорта. Минтранс Дагестана опроверг слухи об открытии переправы, которые начали распространяться в социальных сетях и телеграм-каналах.
Специалисты провели повторное инструментальное обследование объекта. Проверка показала, что промежуточная опора моста продолжает проседать, а пролетное строение деформировано. Эти процессы происходят даже в свободном состоянии, когда по мосту не едут машины.
"Обеспечить безопасность дорожного движения по мосту невозможно", — сообщили в министерстве.
Водителям рекомендуют заранее планировать маршруты и использовать объездные пути.
Статичные нагрузки не всегда приносят заметный результат, и многие атлеты начинают искать более эффективные способы проработки целевых зон мышц.