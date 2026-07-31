Красный мост в Дагестане остается закрытым из-за деформации опор

Красный мост на автодороге "Граница Чеченской Республики — Ботлих — Хунзах — Араканская площадка" остается закрытым для транспорта. Минтранс Дагестана опроверг слухи об открытии переправы, которые начали распространяться в социальных сетях и телеграм-каналах.

Фото: flickr.com by Шамиль Магомедов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Дагестан

Специалисты провели повторное инструментальное обследование объекта. Проверка показала, что промежуточная опора моста продолжает проседать, а пролетное строение деформировано. Эти процессы происходят даже в свободном состоянии, когда по мосту не едут машины.

"Обеспечить безопасность дорожного движения по мосту невозможно", — сообщили в министерстве.

Водителям рекомендуют заранее планировать маршруты и использовать объездные пути.