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Красный мост в Дагестане остается закрытым из-за деформации опор

Россия » Юг » Махачкала

Красный мост на автодороге "Граница Чеченской Республики — Ботлих — Хунзах — Араканская площадка" остается закрытым для транспорта. Минтранс Дагестана опроверг слухи об открытии переправы, которые начали распространяться в социальных сетях и телеграм-каналах.

Дагестан
Фото: flickr.com by Шамиль Магомедов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Дагестан

Специалисты провели повторное инструментальное обследование объекта. Проверка показала, что промежуточная опора моста продолжает проседать, а пролетное строение деформировано. Эти процессы происходят даже в свободном состоянии, когда по мосту не едут машины.

"Обеспечить безопасность дорожного движения по мосту невозможно", — сообщили в министерстве.

Водителям рекомендуют заранее планировать маршруты и использовать объездные пути.

Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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