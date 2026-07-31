Муниципалитеты Амурской области готовы к зиме почти на 60%. Текущий показатель обсуждали на еженедельном штабе регионального министерства ЖКХ.
Сейчас подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону составляет 59,9%. Главы муниципалитетов контролируют ход работ на местах, чтобы успеть до первых заморозков.
|Город
|Что делают сейчас
|Благовещенск
|Реконструируют теплосети в 800 квартале, делают капитальный ремонт сетей и водовода в 408 квартале.
|Тында
|Ремонтируют сети тепло- и водоснабжения.
|Свободный
|Строят напорный коллектор от очистных сооружений в районе озера Большанка до реки Зея.
Эти работы проходят в рамках федерального проекта "Модернизация коммунальной инфраструктуры". Обновление сетей в северных и центральных районах области критически важно из-за резких перепадов температур, которые создают высокую нагрузку на изношенные трубы.
Статичные нагрузки не всегда приносят заметный результат, и многие атлеты начинают искать более эффективные способы проработки целевых зон мышц.