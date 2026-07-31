Ремонт теплосетей в Амурской области идет в рамках федерального проекта модернизации

Муниципалитеты Амурской области готовы к зиме почти на 60%. Текущий показатель обсуждали на еженедельном штабе регионального министерства ЖКХ.

Фото: Pravda.Ru by Нинель Андрейченко is licensed under Все права защищены Работы по ремонту трубы

Сейчас подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону составляет 59,9%. Главы муниципалитетов контролируют ход работ на местах, чтобы успеть до первых заморозков.

Город Что делают сейчас Благовещенск Реконструируют теплосети в 800 квартале, делают капитальный ремонт сетей и водовода в 408 квартале. Тында Ремонтируют сети тепло- и водоснабжения. Свободный Строят напорный коллектор от очистных сооружений в районе озера Большанка до реки Зея.

Эти работы проходят в рамках федерального проекта "Модернизация коммунальной инфраструктуры". Обновление сетей в северных и центральных районах области критически важно из-за резких перепадов температур, которые создают высокую нагрузку на изношенные трубы.

Экспертная проверка:

эксперт по ЖКХ и тарифам эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех