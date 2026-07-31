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Ремонт теплосетей в Амурской области идет в рамках федерального проекта модернизации

Россия » Дальний Восток » Благовещенск

Муниципалитеты Амурской области готовы к зиме почти на 60%. Текущий показатель обсуждали на еженедельном штабе регионального министерства ЖКХ.

Работы по ремонту трубы
Фото: Pravda.Ru by Нинель Андрейченко is licensed under Все права защищены
Работы по ремонту трубы

Сейчас подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону составляет 59,9%. Главы муниципалитетов контролируют ход работ на местах, чтобы успеть до первых заморозков.

Город Что делают сейчас
Благовещенск Реконструируют теплосети в 800 квартале, делают капитальный ремонт сетей и водовода в 408 квартале.
Тында Ремонтируют сети тепло- и водоснабжения.
Свободный Строят напорный коллектор от очистных сооружений в районе озера Большанка до реки Зея.

Эти работы проходят в рамках федерального проекта "Модернизация коммунальной инфраструктуры". Обновление сетей в северных и центральных районах области критически важно из-за резких перепадов температур, которые создают высокую нагрузку на изношенные трубы.

Экспертная проверка:
эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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Ремонт теплосетей в Амурской области идет в рамках федерального проекта модернизации
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