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Новая "Ласточка" сократит путь из Москвы в Рыбинск до четырех часов

Россия » Центр » Ярославль

С 1 августа между Москвой, Ярославлем и Рыбинском будет курсировать новая скоростная "Ласточка". Маршрут откроют к 60-летию туристического бренда "Золотое кольцо" и к 955-летию Рыбинска. Поезд будет ходить по выходным и праздничным дням, что даёт жителям региона удобное сообщение со столицей, а туристам — возможность посетить два города за одни сутки.

Поезд Ласточка
Фото: commons.wikimedia.org by Sportsmentos, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Поезд Ласточка

Первый поезд прибудет в Рыбинск в утро субботы. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев назвал запуск важным шагом для транспортной доступности региона: "Чем лучше транспортная доступность, тем больше возможностей для жителей и развития экономики региона".

Как работает маршрут

"Ласточка" отправится из Москвы в 6:20, в Ярославль приедет в 9:13, в Рыбинск — в 10:19. Обратный поезд уходит из Рыбинска в 19:10, проходит Ярославль в 20:04 и приходит в Москву в 23:04. Расписание рассчитано так, чтобы за день можно было прогуляться по Рыбинску и вернуться в столицу к ночи, либо провести выходные в двух городах маршрута сразу.

Участок Время в пути
Москва — Ярославль 2 ч 53 мин
Ярославль — Рыбинск 1 ч 06 мин
Рыбинск — Москва (весь маршрут) 3 ч 54 мин

На неэлектрифицированном участке Ярославль — Рыбинск поезд движется в паре с тепловозом. Техническое решение позволяет не ждать завершения электрификации и уже сейчас дать пассажирам скоростное сообщение.

Что меняется для людей

Для жителей Рыбинска и Ярославля появляется быстрый способ добраться до Москвы в выходной день — без ночного следования, без пересадок, за менее чем четыре часа. Раньше на автомобиле или обычном поезде путь занимал 4,5-6 часов. Теперь можно уехать из столицы рано утром, побыть в родном городе и вернуться к полуночи.

Туристам маршрут открывает формат "один день — два города". Утром в Ярославле, к обеду — в Рыбинске, вечером — обратно в Москве. Или наоборот: ночь в Ярославле, день в Рыбинске. Это меняет логику поездок по "Золотому кольцу": не нужно планировать неделю, достаточно одного свободного выходного.

По словам главы региона, развитие железнодорожного сообщения ведётся совместно с федеральным правительством, РЖД и московскими коллегами. Новый рейс — часть системной работы над транспортной картой области.

"Запуск "Ласточки" на этом направлении — не просто новый поезд в расписании. Это качественный скачок в доступности территорий. Когда время в пути между столицей и историческими городами сокращается почти вдвое, меняется поведение людей: жители получают реальную альтернативу машине, а регион — инструмент для привлечения выходного туризма. Важно, что решение найдено без ожидания полной электрификации — тепловозная тяга на участке Ярославль-Рыбинск позволяет запустить сервис здесь и сейчас. Это прагматичный подход, который уважает время пассажиров и возможности инфраструктуры", — пояснила специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Маршрут заработает в юбилейные даты: 60 лет туристическому бренду "Золотое кольцо" и 955 годам Рыбинску. Символика подчёркивает смысл запуска — связь истории с современной мобильностью.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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