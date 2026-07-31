Экономика Кировской области растет при высокой зависимости от федеральных трансфертов

Кировская область демонстрирует рост экономики на фоне высокой зависимости от федеральных трансфертов и давления кредитных ставок. Регион наращивает промышленный потенциал, но сталкивается с трудностями при привлечении частных инвестиций.

Фото: commons.wikimedia.org by Cinnamómum cámphora, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Дом Ухова И.А. Город Киров

По данным Министерства экономического развития региона, в 2025 году ВВП Кировской области вырос на 3,8%. Параллельно снизился уровень безработицы — он составил 4,2%, что оказалось лучше среднего показателя по России. Рост обеспечили запуск новых производств и вложения в инфраструктуру.

Показатель Значение (2025 г.) Прирост регионального ВВП 3,8% Уровень безработицы 4,2% Федеральная поддержка (соцсфера и инфраструктура) 1,2 млрд рублей

Бюджетный разрыв и барьеры для бизнеса

Экономический подъем сдерживает финансовая зависимость от центра. Согласно отчету Минфина РФ, федеральный бюджет выделил области 1,2 млрд рублей на развитие инфраструктуры и социальные нужды. Эти средства составляют почти 15% всего регионального бюджета.

Предприниматели сообщают о росте издержек: дорожают энергоресурсы, а высокая стоимость кредитов делает капитальные вложения рискованными. Нестабильная рыночная ситуация затрудняет поиск новых инвесторов.

Пути адаптации

Для укрепления финансовой автономности власти делают ставку на внутренние ресурсы и модернизацию заводов. В 2025 году запустили программы поддержки малого и среднего бизнеса, чтобы снизить долю дотаций в бюджете.

В региональном правительстве признают: адаптироваться к новым экономическим условиям будет сложно. В ближайшие годы приоритетами станут поиск новых отраслей роста и исправление инвестиционного климата.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов