Хирурги из Липецка запатентовали способ лечения последствий лучевой терапии

Хирург из Липецкого онкодиспансера Дмитрий Архипов и его коллеги запатентовали новый метод лечения сложных свищей у женщин. Разработка позволяет радикально решать проблему высоких ректовагинальных свищей, которые обычно появляются после травм или лучевой терапии.

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Такой диагноз серьезно ограничивает повседневную активность женщины и до сих пор считался одним из самых трудных для операционного вмешательства. Новый подход дает пациенткам шанс вернуться к привычному ритму жизни без тяжелых ограничений по здоровью.

Методику создали совместно с заведующим отделением колопроктологии ЛОКБ Юрием Латышевым и специалистами кафедры общей и амбулаторной хирургии ВГМУ им. Н. Н. Бурденко.

"Разработка станет реальной помощью тем, кто в ней нуждается", — сообщили в Министерстве здравоохранения Липецкой области.

Что изменится для пациентов

Ректовагинальные свищи — это патологические каналы между прямой кишкой и влагалищем. Из-за них люди сталкиваются с постоянным дискомфортом, гигиеническими проблемами и психологическим давлением. До появления новых методов многие операции имели низкий процент успеха или требовали длительного восстановления.

Запатентованный метод упрощает хирургический доступ и повышает вероятность полного выздоровления, что особенно важно для женщин, прошедших курс облучения при лечении онкологических заболеваний, когда ткани становятся более хрупкими.

Параметр Описание Применяемый метод Радикальное хирургическое лечение высоких ректовагинальных свищей Основные причины патологии Лучевая терапия, физические травмы Разработчики Специалисты онкодиспансера, ЛОКБ и ВГМУ им. Н. Н. Бурденко