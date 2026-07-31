Хирурги из Липецка запатентовали способ лечения последствий лучевой терапии

Хирург из Липецкого онкодиспансера Дмитрий Архипов и его коллеги запатентовали новый метод лечения сложных свищей у женщин. Разработка позволяет радикально решать проблему высоких ректовагинальных свищей, которые обычно появляются после травм или лучевой терапии.
Такой диагноз серьезно ограничивает повседневную активность женщины и до сих пор считался одним из самых трудных для операционного вмешательства. Новый подход дает пациенткам шанс вернуться к привычному ритму жизни без тяжелых ограничений по здоровью.
Методику создали совместно с заведующим отделением колопроктологии ЛОКБ Юрием Латышевым и специалистами кафедры общей и амбулаторной хирургии ВГМУ им. Н. Н. Бурденко.
Ректовагинальные свищи — это патологические каналы между прямой кишкой и влагалищем. Из-за них люди сталкиваются с постоянным дискомфортом, гигиеническими проблемами и психологическим давлением. До появления новых методов многие операции имели низкий процент успеха или требовали длительного восстановления.
Запатентованный метод упрощает хирургический доступ и повышает вероятность полного выздоровления, что особенно важно для женщин, прошедших курс облучения при лечении онкологических заболеваний, когда ткани становятся более хрупкими.
|Параметр
|Описание
|Применяемый метод
|Радикальное хирургическое лечение высоких ректовагинальных свищей
|Основные причины патологии
|Лучевая терапия, физические травмы
|Разработчики
|Специалисты онкодиспансера, ЛОКБ и ВГМУ им. Н. Н. Бурденко
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