Сахалинская область может стать восточным сервисным центром Северного морского пути

Сахалин претендует на роль сервисного узла Северного морского пути

Сахалинская область может стать восточным сервисным центром Северного морского пути (СМП), обеспечивая обслуживание судов, следующих по маршруту из Азии в Европу. Об этом заявил управляющий директор консалтинговой компании "Имплемента" Дмитрий Акишин на Международном дальневосточном энергетическом форуме.

Фото: commons.wikimedia.org by Vadim Tolbatov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Севморпуть

Основной потенциал региона заключается в создании инфраструктуры для бункеровки и технического обслуживания флота на восточном участке арктической магистрали. По мнению Акишина, развитие таких мощностей станет возможным при росте международного трафика в направлении "восток — запад".

Риск-менеджер Илья Гусев отмечает, что концентрация сервисных функций в одном узле снижает логистические риски для перевозчиков, однако эффективность такого центра напрямую зависит от стабильности объемов транзитного грузопотока.

Смена векторов грузоперевозок

Традиционно СМП использовался для доставки российских грузов с запада на восток. Однако сейчас маршрут начинает рассматриваться как альтернатива традиционным морским путям, которые стали уязвимее из-за нестабильности на Ближнем Востоке. Это делает арктический путь более безопасным вариантом для международных перевозок.

Перспективы перевозок из Азии в Европу подтверждаются стратегическими договоренностями: в июле 2026 года правительство РФ одобрило подписание меморандума с Индией о развитии морских грузоперевозок по СМП.

Макроэкономист Артём Логинов обращает внимание, что разворот транспортных потоков в сторону Востока требует пересмотра структуры портовых мощностей: спрос смещается с чисто экспортной инфраструктуры на сервисные и перевалочные комплексы.

Развитие этого направления создаст дополнительный спрос на строительство портов, бункеровочных станций и терминалов на Дальнем Востоке, где Сахалин может занять позицию главного сервисного хаба восточного участка СМП.