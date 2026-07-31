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Сахалинская область может стать восточным сервисным центром Северного морского пути

Россия » Дальний Восток » Южно-Сахалинск

Сахалин претендует на роль сервисного узла Северного морского пути

Сахалинская область может стать восточным сервисным центром Северного морского пути (СМП), обеспечивая обслуживание судов, следующих по маршруту из Азии в Европу. Об этом заявил управляющий директор консалтинговой компании "Имплемента" Дмитрий Акишин на Международном дальневосточном энергетическом форуме.

Севморпуть
Фото: commons.wikimedia.org by Vadim Tolbatov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Севморпуть

Основной потенциал региона заключается в создании инфраструктуры для бункеровки и технического обслуживания флота на восточном участке арктической магистрали. По мнению Акишина, развитие таких мощностей станет возможным при росте международного трафика в направлении "восток — запад".

Риск-менеджер Илья Гусев отмечает, что концентрация сервисных функций в одном узле снижает логистические риски для перевозчиков, однако эффективность такого центра напрямую зависит от стабильности объемов транзитного грузопотока.

Смена векторов грузоперевозок

Традиционно СМП использовался для доставки российских грузов с запада на восток. Однако сейчас маршрут начинает рассматриваться как альтернатива традиционным морским путям, которые стали уязвимее из-за нестабильности на Ближнем Востоке. Это делает арктический путь более безопасным вариантом для международных перевозок.

Перспективы перевозок из Азии в Европу подтверждаются стратегическими договоренностями: в июле 2026 года правительство РФ одобрило подписание меморандума с Индией о развитии морских грузоперевозок по СМП.

Макроэкономист Артём Логинов обращает внимание, что разворот транспортных потоков в сторону Востока требует пересмотра структуры портовых мощностей: спрос смещается с чисто экспортной инфраструктуры на сервисные и перевалочные комплексы.

Развитие этого направления создаст дополнительный спрос на строительство портов, бункеровочных станций и терминалов на Дальнем Востоке, где Сахалин может занять позицию главного сервисного хаба восточного участка СМП.

Экспертная проверка:
Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
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