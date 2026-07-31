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Проблема ливневок в Чите: забитые сети блокируют движение транспорта

Россия » Сибирь » Чита

Сильные ливни в Чите снова привели к затоплению городских улиц, перекрестков и дворов. Вода на проезжей части местами достигает 40 сантиметров, что блокирует движение транспорта и затрудняет перемещение пешеходов.

Ливневый сток во время дождя
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Ливневый сток во время дождя

Проблема водоотведения в городе носит хронический характер: существующие ливневые сети либо отсутствуют, либо забиты мусором. Несмотря на поручение губернатора Забайкалья Александра Осипова разработать план по ликвидации проблемы, реальных системных изменений за год не произошло.

Финансирование и сроки

В 2025 году глава региона потребовал проработать вопрос ливневок в кратчайшие сроки. План предполагал подготовку проектной документации и начало ремонта проблемных участков до конца года. Однако на практике ситуация выглядит иначе.

Средства на проектирование системы заложены в бюджете города только на 2026 год. Сумма составляет порядка 50 миллионов рублей. По оценкам чиновников, разработка проекта займет около года, а фактическое строительство продлится еще несколько лет.

Показатель Значение / Статус
Бюджет на проектирование (2026 г.) ~ 50 млн рублей
Выделено на ремонт в 2024 г. ~ 30 млн рублей
Освоение средств в 2024 г. около 50%

Проблемы управления и подрядчиков

Кризис водоотведения усугубляет разделение ответственности между муниципальными властями и правительством края. Часть коллекторов находится в ведении города, часть — региональных структур, что затрудняет координацию работ.

Низкое освоение выделенных средств в 2024 году объяснили некачественной работой подрядчиков и срывом сроков. В мэрии ссылаются на дефицит квалифицированных специалистов и плотную городскую застройку, которая осложняет прокладку труб.

Точечные меры — чистка коллекторов на проспекте Фадеева и улице Ленина в июне — не дали ощутимого результата. Жители города отмечают, что временная откачка воды коммунальными службами после каждого дождя не решает проблему, а лишь маскирует её.

"Где обещанный план губернатора? Когда начнут строить нормальные ливнёвки?", — задаются вопросом жители Читы в социальных сетях.

Таким образом, поручение губернатора осталось на стадии декларации. Пока город ждет завершения многолетнего цикла "проектирование — финансирование — строительство", улицы Читы продолжают затапливать при каждом серьезном ливне.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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