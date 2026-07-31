Более 19 тысяч жителей Владивостока остались без света из-за аварии в сетях

Во Владивостоке прокуратура Первомайского района проверяет причины масштабного отключения электричества. Без света остались более 19 тысяч жителей города.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Работы на вышке ЛЭП

Авария на объектах электросетевого хозяйства произошла 30 июля. В зону сбоя попали улицы Харьковская, Интернациональная, Гульбиновича и прилегающие территории краевого центра.

Надзорный орган выясняет, соблюдались ли правила эксплуатации оборудования и как проходило его техническое обслуживание. Также прокуроры проверят скорость реакции аварийных служб — уложились ли они в установленные нормативы по времени устранения поломки.

"Прокуратура контролирует ремонт поврежденных сетей. Проверочные мероприятия продолжатся до возобновления подачи электричества всем затронутым потребителям", — сообщили в прокуратуре Приморского края.