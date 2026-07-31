Дума Владивостока проголосовала за кандидатуру Константина Шестакова единогласно

Константин Шестаков останется мэром Владивостока еще на пять лет. Депутаты городской Думы единогласно проголосовали за его кандидатуру на очередном заседании 30 июля.

Фото: commons.wikimedia.org by Вячеслав Бухаров, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Владивосток

Решение приняли в присутствии губернатора Приморского края Олега Кожемяко и руководства регионального правительства. С учетом статуса Владивостока как главного административного и экономического узла Дальнего Востока, кадровый вопрос здесь напрямую влияет на логистику и экономические потоки всего округа.

Итоги пятилетки: от садов до набережных

В своем отчете за 2021-2025 годы Шестаков сделал акцент на переходе от точечного ремонта к системному благоустройству. В социальной сфере мэрия закрыла очередь в детские сады для детей до трех лет.

По инфраструктурной части обновили десятки скверов и дорог. Завершены работы на улице Борисенко, Некрасовской, в районе улицы Часовитина и проспекта Красного Знамени. Также привели в порядок участок Спортивной набережной рядом с Национальным центром "Россия".

Спортсменам открыли новый экстрим-парк на острове Русский (территория ДВФУ) и запустили ФОК на стадионе "Строитель", а также отремонтировали зал гимнастики на Океанском проспекте.

Планы до 2029 года

График работ на ближайшие годы уже сформирован. В 2026 году мэрия сосредоточится на благоустройстве набережной Амурского залива и парка Минного городка. Параллельно обновляют автобусный парк, что критически важно для транспортной доступности города с его сложным рельефом.

Главным долгосрочным инфраструктурным проектом остается реконструкция Рудневского моста — ее планируют завершить к 2029 году. Этот объект является ключевым звеном в транспортной схеме города.

Хозяйственные решения Думы

Помимо кадровых перестановок, депутаты решили ряд прикладных вопросов управления городской собственностью и общественным устройством.

Направление Что решили / Что изменили Приватизация (2025-2026) На аукционы выставят 10 объектов нежилого фонда (включая помещения на о. Русский в п. Поспелово, пр-те Острякова, ул. Горной, Дубовой и Семеновской) Коммерческая аренда В перечень помещений для коммерческого использования добавили 21 объект (цокольные этажи без центральных сетей) Самоорганизация граждан Утвердили границы для двух новых ТОС — "Добрососедский" и "Тихоокеанский"

"Сегодня действительно принято историческое решение. Владивосток — это хаб, центр туризма, экономики и науки всего Дальнего Востока", — отметил председатель Думы города Владивостока Андрей Брик.

Также депутаты поддержали ходатайство о награждении медалью "Родительская слава" многодетных супругов Сергея и Ирины Орёл.