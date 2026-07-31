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Дума Владивостока проголосовала за кандидатуру Константина Шестакова единогласно

Россия » Дальний Восток » Владивосток

Константин Шестаков останется мэром Владивостока еще на пять лет. Депутаты городской Думы единогласно проголосовали за его кандидатуру на очередном заседании 30 июля.

Владивосток
Фото: commons.wikimedia.org by Вячеслав Бухаров, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Владивосток

Решение приняли в присутствии губернатора Приморского края Олега Кожемяко и руководства регионального правительства. С учетом статуса Владивостока как главного административного и экономического узла Дальнего Востока, кадровый вопрос здесь напрямую влияет на логистику и экономические потоки всего округа.

Итоги пятилетки: от садов до набережных

В своем отчете за 2021-2025 годы Шестаков сделал акцент на переходе от точечного ремонта к системному благоустройству. В социальной сфере мэрия закрыла очередь в детские сады для детей до трех лет.

По инфраструктурной части обновили десятки скверов и дорог. Завершены работы на улице Борисенко, Некрасовской, в районе улицы Часовитина и проспекта Красного Знамени. Также привели в порядок участок Спортивной набережной рядом с Национальным центром "Россия".

Спортсменам открыли новый экстрим-парк на острове Русский (территория ДВФУ) и запустили ФОК на стадионе "Строитель", а также отремонтировали зал гимнастики на Океанском проспекте.

Планы до 2029 года

График работ на ближайшие годы уже сформирован. В 2026 году мэрия сосредоточится на благоустройстве набережной Амурского залива и парка Минного городка. Параллельно обновляют автобусный парк, что критически важно для транспортной доступности города с его сложным рельефом.

Главным долгосрочным инфраструктурным проектом остается реконструкция Рудневского моста — ее планируют завершить к 2029 году. Этот объект является ключевым звеном в транспортной схеме города.

Хозяйственные решения Думы

Помимо кадровых перестановок, депутаты решили ряд прикладных вопросов управления городской собственностью и общественным устройством.

Направление Что решили / Что изменили
Приватизация (2025-2026) На аукционы выставят 10 объектов нежилого фонда (включая помещения на о. Русский в п. Поспелово, пр-те Острякова, ул. Горной, Дубовой и Семеновской)
Коммерческая аренда В перечень помещений для коммерческого использования добавили 21 объект (цокольные этажи без центральных сетей)
Самоорганизация граждан Утвердили границы для двух новых ТОС — "Добрососедский" и "Тихоокеанский"

"Сегодня действительно принято историческое решение. Владивосток — это хаб, центр туризма, экономики и науки всего Дальнего Востока", — отметил председатель Думы города Владивостока Андрей Брик.

Также депутаты поддержали ходатайство о награждении медалью "Родительская слава" многодетных супругов Сергея и Ирины Орёл.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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