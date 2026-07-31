Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Новые правила оплаты электроэнергии могут привести к росту тарифов ЖКХ
Стихия отрезала людей от мира: в Кузбассе под воду ушли все пути сообщения с поселком
Жара до +40 °C привела к возгоранию сухой травы в Мангистауской области
Сверхтонкие пленки из наночастиц упрощают очистку компонентов крови
Казахстан и Азербайджан начали прокладку подводного оптоволоконного кабеля между Баку и Актау
Скрытый рынок крипты в Казахстане может составить до 90% всех операций
Фруктоза ускоряет распространение клеток рака яичников после химиотерапии
Более 19 тысяч жителей Владивостока остались без света из-за аварии в сетях
Стоимость подключения к газоснабжению в Алматы достигает 1,5 млн тенге

Дорогу к кладбищу в Вилге приведут в порядок после четырех лет проблем

Россия » Северо-Запад » Петрозаводск

В поселке Вилга отремонтируют дорогу к городскому кладбищу. Работы планируют завершить в сентябре.

Грязная проселочная дорога
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Грязная проселочная дорога

Проблема участка длиной около одного километра оставалась нерешенной четыре года. Путь от трассы до кладбища представляет собой песчаную насыпь, что создавало серьезные трудности для людей при посещении могил близких.

Ситуация осложнялась юридическими аспектами: прежде чем выделить деньги на ремонт, дорогу пришлось официально узаконить через суд. Об этом сообщила депутат Госдумы Валентина Пивненко, к которой еще летом 2022 года обратился с жалобой местный житель.

"Сегодня определено финансирование и есть подрядчик. Ремонт планируют сделать в сентябре", — сообщила Валентина Пивненко.

Для жителей поселка решение этого вопроса означает конец многолетних жалоб на состояние единственного подъезда к кладбищу, который долгое время оставался фактически непроходимым для обычного транспорта.

Параметр Описание
Протяженность участка Около 1 км
Срок реализации Сентябрь
Текущее состояние Песок
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
Сейчас читают
Выращивание гребешка и трепанга станет новым источником дохода для региона
Сахалинская область
Выращивание гребешка и трепанга станет новым источником дохода для региона
Сброс воды из водохранилища в Челябинской области увеличили до 70 кубометров
Челябинская область
Сброс воды из водохранилища в Челябинской области увеличили до 70 кубометров
Чем полнее бак, тем ближе сервис: одна привычка после щелчка портит топливную систему
Авто
Чем полнее бак, тем ближе сервис: одна привычка после щелчка портит топливную систему
Популярное
Секрет тонкой талии из СССР: упражнение убирающее живот быстрее модной планки

Статичные нагрузки не всегда приносят заметный результат, и многие атлеты начинают искать более эффективные способы проработки целевых зон мышц.

Секрет тонкой талии из СССР: упражнение убирающее живот быстрее модной планки
Чем полнее бак, тем ближе сервис: одна привычка после щелчка портит топливную систему
Чем полнее бак, тем ближе сервис: одна привычка после щелчка портит топливную систему
Главная ошибка хозяев: из-за неё собака перестаёт слушаться даже самые простые команды
Экспериментальный внедорожник «Тигр» на базе БТР-60 доступен за 1,2 млн рублей
Опасная постпамять: избирательный подход к истории в Финляндии подготовил почву для агрессии Анна Яковлева Война будущего уже началась в Польше: радикальный пересмотр структуры стер грань между тылом и фронтом Андрей Николаев Вашингтон выбрал путь максимального давления на торговых партнёров РФ. Кто сдастся? Любовь Степушова
Обновленная Lada Niva Legend с двигателем 1.8 л получила новую архитектуру подвески
Новый план объединения земель Руси обеспечит долгосрочный мир на бывшей Украине
Инвестиция в будущий урожай: что нужно сделать со смородиной сразу после сбора ягод
Инвестиция в будущий урожай: что нужно сделать со смородиной сразу после сбора ягод
Последние материалы
Масштабные аварии во Владивостоке оставили тысячи людей без воды и света
Численность штатных сотрудников в Орловской области снизилась на 1,1% за год
Японские школьники просят вернуть безвизовый доступ к могилам на Курилах
Переработка российской нефти в Казахстане: выгоды и операционные риски
Почему выход из метро «Театральная» перенесли с улицы Декабристов на площадь Темирканова
Погода в Казахстане разделится на экстремальный зной и грозы с градом
Вода отрезала людей от мира: тюменские медики прорвались в зону бедствия на пожарных машинах
Жители Ивановской области тратят на покупки больше среднего показателя по России
Опасность воздуха в Алматы и Астане: кому стоит ограничить прогулки
Тренерский штаб Казахстана определил список дзюдоистов для поездки в Японию
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.