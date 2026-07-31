Дорогу к кладбищу в Вилге приведут в порядок после четырех лет проблем

В поселке Вилга отремонтируют дорогу к городскому кладбищу. Работы планируют завершить в сентябре.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Грязная проселочная дорога

Проблема участка длиной около одного километра оставалась нерешенной четыре года. Путь от трассы до кладбища представляет собой песчаную насыпь, что создавало серьезные трудности для людей при посещении могил близких.

Ситуация осложнялась юридическими аспектами: прежде чем выделить деньги на ремонт, дорогу пришлось официально узаконить через суд. Об этом сообщила депутат Госдумы Валентина Пивненко, к которой еще летом 2022 года обратился с жалобой местный житель.

"Сегодня определено финансирование и есть подрядчик. Ремонт планируют сделать в сентябре", — сообщила Валентина Пивненко.

Для жителей поселка решение этого вопроса означает конец многолетних жалоб на состояние единственного подъезда к кладбищу, который долгое время оставался фактически непроходимым для обычного транспорта.

Параметр Описание Протяженность участка Около 1 км Срок реализации Сентябрь Текущее состояние Песок