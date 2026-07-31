Супертайфун DOLPHIN движется в сторону Шанхая и может повлиять на Приморье

Приморский край начнет август со штормовых предупреждений и ливней. Ситуация осложняется разгулявшимися реками: в западных районах и на юге центральной части региона вода уже заполнила низкие поймы. По данным Примгидрометцентра, усиление осадков расширит зону подтоплений.
Особую опасность представляют реки Уссури, Арсеньевка, Большая Уссурка, Ореховка, Малиновка, Раздольная, Партизанская, Илистая, Кулешовка и Артёмовка. Под угрозой оказались дороги, сельхозугодья и населенные пункты в низинах.
В ближайшие выходные регион окажется во власти дождей. На северо-востоке края осадков будет меньше всего, но в остальной части края синоптики ждут ливни.
|Период
|Ночь, °C
|День, °C
|Ожидания
|1-2 августа
|+14…+22
|+19…+28
|Ливни, штормовое предупреждение
|3 августа (пн)
|+14…+21
|+22…+30
|Затишье, без осадков
|4 августа (вт)
|+16…+23
|+25…+32
|Жара, возможны короткие дожди на севере
Перелом наступит в понедельник. Антициклон над Охотским морем сместится, что прекратит непрерывную череду атмосферных фронтов. С 3 августа установится сухая и жаркая погода.
В краевом центре пик осадков придется на 2 августа. Из-за интенсивных ливней (до 50 мм менее чем за 12 часов) администрация города продлила режим повышенной готовности до 18:00 3 августа.
В выходные город накроет облачность и сильный юго-восточный ветер. Температура воздуха составит от +18…+20 °C ночью и +20…+23 °C днем.
"Автомобилистов просят отказаться от поездок на личном транспорте… а если возможности нет, то водить аккуратно и парковаться с осторожностью", — сообщили в администрации Владивостока.
Власти предупреждают: не стоит оставлять машины у подпорных стен, рекламных щитов и в низинах, которые традиционно затапливает при сильных ливнях.
Пока регион борется с внутренними паводками, синоптики следят за движением тайфуна DOLPHIN. Стихия уже переросла в супертайфун и идет на северо-запад, в сторону Шанхая.
В первой декаде августа Китай ждет удар ураганного ветра и проливных дождей. Насколько сильно DOLPHIN повлияет на Приморье, станет понятно позже — метеорологи уточняют траекторию по мере приближения циклона к территории РФ.
Статичные нагрузки не всегда приносят заметный результат, и многие атлеты начинают искать более эффективные способы проработки целевых зон мышц.