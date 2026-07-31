Супертайфун DOLPHIN движется в сторону Шанхая и может повлиять на Приморье

Приморский край начнет август со штормовых предупреждений и ливней. Ситуация осложняется разгулявшимися реками: в западных районах и на юге центральной части региона вода уже заполнила низкие поймы. По данным Примгидрометцентра, усиление осадков расширит зону подтоплений.

Фото: Pravda.Ru by Инна Невская Грозовое небо

Особую опасность представляют реки Уссури, Арсеньевка, Большая Уссурка, Ореховка, Малиновка, Раздольная, Партизанская, Илистая, Кулешовка и Артёмовка. Под угрозой оказались дороги, сельхозугодья и населенные пункты в низинах.

Температурный режим и динамика погоды

В ближайшие выходные регион окажется во власти дождей. На северо-востоке края осадков будет меньше всего, но в остальной части края синоптики ждут ливни.

Период Ночь, °C День, °C Ожидания 1-2 августа +14…+22 +19…+28 Ливни, штормовое предупреждение 3 августа (пн) +14…+21 +22…+30 Затишье, без осадков 4 августа (вт) +16…+23 +25…+32 Жара, возможны короткие дожди на севере

Перелом наступит в понедельник. Антициклон над Охотским морем сместится, что прекратит непрерывную череду атмосферных фронтов. С 3 августа установится сухая и жаркая погода.

Владивосток: режим повышенной готовности

В краевом центре пик осадков придется на 2 августа. Из-за интенсивных ливней (до 50 мм менее чем за 12 часов) администрация города продлила режим повышенной готовности до 18:00 3 августа.

В выходные город накроет облачность и сильный юго-восточный ветер. Температура воздуха составит от +18…+20 °C ночью и +20…+23 °C днем.

"Автомобилистов просят отказаться от поездок на личном транспорте… а если возможности нет, то водить аккуратно и парковаться с осторожностью", — сообщили в администрации Владивостока.

Власти предупреждают: не стоит оставлять машины у подпорных стен, рекламных щитов и в низинах, которые традиционно затапливает при сильных ливнях.

Угроза супертайфуна DOLPHIN

Пока регион борется с внутренними паводками, синоптики следят за движением тайфуна DOLPHIN. Стихия уже переросла в супертайфун и идет на северо-запад, в сторону Шанхая.

В первой декаде августа Китай ждет удар ураганного ветра и проливных дождей. Насколько сильно DOLPHIN повлияет на Приморье, станет понятно позже — метеорологи уточняют траекторию по мере приближения циклона к территории РФ.