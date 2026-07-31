Россельхознадзор задержал в Приморье 27 тонн куриных сердец из Китая с сальмонеллой

В Приморье задержали партию замороженных куриных сердец из Китая весом 27 тонн. В продуктах обнаружили сальмонеллу.

Фото: Pravda.Ru by Михайл Олейников is licensed under Все права защищены Сбор куриных яиц работником на современной птицефабрике

Пробы взял государственный инспектор Приморского межрегионального управления Россельхознадзора при прохождении пограничного контроля. Лабораторную экспертизу провели специалисты Приморского филиала ФГБУ "АПК НАЦРЫБА".

Результаты анализов показали, что партия не соответствует техническим регламентам Таможенного союза по безопасности пищевой продукции и мяса птицы. Появление бактерий говорит о том, что при производстве или перевозке из Китая нарушили температурный режим и технологию хранения.

Данные об инциденте занесли в систему "Веста". Россельхознадзор сейчас принимает решение о дальнейших мерах реагирования.

"При заморозке сальмонелла сохраняет жизнеспособность и начинает активно развиваться при размораживании. Однако бактерия погибает при термообработке", — пояснили специалисты.

Для региона этот случай примечателен тем, что с начала года сальмонеллу в куриных субпродуктах находят впервые.

Параметр Данные Товар Замороженные куриные сердца Вес партии 27 тонн Страна происхождения Китай Выявленный риск Бактерии сальмонеллы