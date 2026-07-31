В Брянской области планируют снизить ставку НДФЛ до 9% вместо стандартных 13% для ряда категорий граждан. Соответствующий законопроект направят в правительство.
Льгота затронет молодых людей до 30 лет, которые только начинают карьеру, а также тех, кто взял на себя заботу о тяжелобольных близких или пожилых родителях. Для выпускников вузов и колледжей пониженный налог будет действовать первые три года после получения диплома. Те, кто ухаживает за инвалидами I группы или людьми старше 80 лет (при наличии медицинского заключения), смогут пользоваться льготой всё время, пока длится уход.
Для обычного работника в регионе это означает увеличение суммы "на руки" ежемесячно. Чтобы получить право на снижение ставки, нужно соответствовать финансовым критериям: годовой доход не должен превышать 2,4 млн рублей, а среднедушевой доход семьи — не более двух прожиточных минимумов на человека по Брянской области.
|Категория льготников
|Срок действия ставки 9%
|Условие по доходу
|Молодые специалисты (до 30 лет)
|3 года после диплома
|До 2,4 млн руб./год + доход семьи ≤ 2 прожиточных минимумов
|Лица, ухаживающие за инвалидами I гр. или людьми 80+
|Весь период ухода
|До 2,4 млн руб./год + доход семьи ≤ 2 прожиточных минимумов
Авторы инициативы рассчитывают, что финансовые послабления помогут выпускникам быстрее найти работу в регионе и остаться здесь надолго. В пояснительной записке к документу указано, что мера призвана снизить налоговую нагрузку на наиболее уязвимые или перспективные группы населения.
Статичные нагрузки не всегда приносят заметный результат, и многие атлеты начинают искать более эффективные способы проработки целевых зон мышц.