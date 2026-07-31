Снижение ставки НДФЛ до 9%: кто из жителей Брянской области получит льготу

В Брянской области планируют снизить ставку НДФЛ до 9% вместо стандартных 13% для ряда категорий граждан. Соответствующий законопроект направят в правительство.

Фото: mos.ru by Без автора, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ колледж

Льгота затронет молодых людей до 30 лет, которые только начинают карьеру, а также тех, кто взял на себя заботу о тяжелобольных близких или пожилых родителях. Для выпускников вузов и колледжей пониженный налог будет действовать первые три года после получения диплома. Те, кто ухаживает за инвалидами I группы или людьми старше 80 лет (при наличии медицинского заключения), смогут пользоваться льготой всё время, пока длится уход.

Для обычного работника в регионе это означает увеличение суммы "на руки" ежемесячно. Чтобы получить право на снижение ставки, нужно соответствовать финансовым критериям: годовой доход не должен превышать 2,4 млн рублей, а среднедушевой доход семьи — не более двух прожиточных минимумов на человека по Брянской области.

Категория льготников Срок действия ставки 9% Условие по доходу Молодые специалисты (до 30 лет) 3 года после диплома До 2,4 млн руб./год + доход семьи ≤ 2 прожиточных минимумов Лица, ухаживающие за инвалидами I гр. или людьми 80+ Весь период ухода До 2,4 млн руб./год + доход семьи ≤ 2 прожиточных минимумов

Авторы инициативы рассчитывают, что финансовые послабления помогут выпускникам быстрее найти работу в регионе и остаться здесь надолго. В пояснительной записке к документу указано, что мера призвана снизить налоговую нагрузку на наиболее уязвимые или перспективные группы населения.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов