В Астрахани из городских каналов достают крупногабаритный хлам и старую мебель

В Астрахани городские каналы превратились в свалку: коммунальщики вылавливают из воды всё - от пластиковых бутылок до старых холодильников и катамаранов. Ситуация обострилась до того, что в воду целенаправленно сбрасывают завязанные мусорные мешки.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Мусор на обочине дороги

Ежедневно сотрудники муниципального предприятия "Мосты и каналы" на лодках патрулируют реку Кутум и канал Варвация. В июле с поверхности воды собрали около 30 кубометров отходов. Помимо привычного пластика, пакетов и картона, рабочие извлекают крупногабаритный хлам.

"Совсем недавно наши рабочие извлекли из каналов остов холодильника, фрагмент ковра, несколько деревянных паллетов и даже затопленный катамаран. Вряд ли все это могло сдуть в воду порывами ветра. Дошло до того, что коммунальщики собирают с поверхности воды заполненные мусорные мешки", — написал в соцсетях глава Астрахани Игорь Редькин.

Нагрузка на службы и риски для города

Загрязнение водоемов создает дополнительные сложности для городских служб. Сейчас, в разгар жары, нагрузка на бригады выросла: помимо сбора мусора, рабочие очищают акватории от избыточной водной растительности. Это необходимо, чтобы предотвратить сильное "цветение" воды, которое может привести к порче качества среды и неприятному запаху в черте города.

Показатель Данные Объем собранного мусора за июль ~ 30 кубометров Основные объекты очистки Река Кутум, канал Варвация Специфический мусор Холодильники, ковры, паллеты, катамараны, пакеты с отходами

Засорение каналов крупногабаритным мусором не только портит облик города, но и может затруднить движение воды и работу городской инфраструктуры в период паводков или сильных дождей.