В Астрахани городские каналы превратились в свалку: коммунальщики вылавливают из воды всё - от пластиковых бутылок до старых холодильников и катамаранов. Ситуация обострилась до того, что в воду целенаправленно сбрасывают завязанные мусорные мешки.
Ежедневно сотрудники муниципального предприятия "Мосты и каналы" на лодках патрулируют реку Кутум и канал Варвация. В июле с поверхности воды собрали около 30 кубометров отходов. Помимо привычного пластика, пакетов и картона, рабочие извлекают крупногабаритный хлам.
"Совсем недавно наши рабочие извлекли из каналов остов холодильника, фрагмент ковра, несколько деревянных паллетов и даже затопленный катамаран. Вряд ли все это могло сдуть в воду порывами ветра. Дошло до того, что коммунальщики собирают с поверхности воды заполненные мусорные мешки", — написал в соцсетях глава Астрахани Игорь Редькин.
Загрязнение водоемов создает дополнительные сложности для городских служб. Сейчас, в разгар жары, нагрузка на бригады выросла: помимо сбора мусора, рабочие очищают акватории от избыточной водной растительности. Это необходимо, чтобы предотвратить сильное "цветение" воды, которое может привести к порче качества среды и неприятному запаху в черте города.
|Показатель
|Данные
|Объем собранного мусора за июль
|~ 30 кубометров
|Основные объекты очистки
|Река Кутум, канал Варвация
|Специфический мусор
|Холодильники, ковры, паллеты, катамараны, пакеты с отходами
Засорение каналов крупногабаритным мусором не только портит облик города, но и может затруднить движение воды и работу городской инфраструктуры в период паводков или сильных дождей.
Статичные нагрузки не всегда приносят заметный результат, и многие атлеты начинают искать более эффективные способы проработки целевых зон мышц.