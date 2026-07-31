Пассажиры московского метро увидят природные достопримечательности Вятского края

С сентября в московском метро запускают тематический поезд, посвященный Кировской области. Состав станет передвижной витриной Вятского края к 90-летию региона.

Фото: mos.ru by Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Академическая метро

Вагоны украсят изображениями природных достопримечательностей, памятников архитектуры и главных символов области. Внутри разместят сведения о местной культуре и традициях. Проект призван познакомить жителей и гостей столицы с наследием Вятки.

Поезд будет курсировать по основным линиям метрополитена в течение года.

В этом материале: Детали оформления

Что увидят пассажиры

Оформление состава превращает вагоны в информационный стенд. Основной акцент сделан на визуальном ряде: от ландшафтов региона до знаковых исторических объектов. Это позволяет интегрировать туристический потенциал Кировской области в повседневный маршрут миллионов москвичей.

Параметр Описание Повод 90-летие Кировской области Срок работы Один год (с сентября) Контент Памятники, природа, культура и традиции Вятки