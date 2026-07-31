В Оренбурге зафиксировано отсутствие бензина АИ-98/100 на всех АЗС

В Оренбурге сохраняется дефицит топлива: большинство автозаправочных станций города остались без бензина. По данным сервиса "Яндекс.Заправки" на утро 31 июля, заправиться удалось лишь на нескольких точках.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Ремонт бензоколонки на АЗС: мужчина обслуживает оборудование

Марка топлива Количество АЗС с наличием АИ-92 13 АИ-95 10 АИ-98/100 0

Где заправиться в городе

Бензин АИ-92 доступен на следующих АЗС:

"Башнефть": Магистральная, 10/1; Победы, 77; Знаменский, 2Ак1; Терешковой, 136А; Победы, 162/1; Монтажников, 27А.

"Газпром": Шевченко, 20/2; Лесозащитная, 11; Раздольная, 3 (Ростоши).

"Заправь сам": Элеваторная, влд. 2; Северный проезд, 9.

Exoil: Пролетарская, 285/2.

АГЗС: 31-я линия, 19.

Марка АИ-95 представлена на меньшем количестве станций:

"Башнефть": Беляевская, 131; Донгузская, 11; Победы, 77; Знаменский, 2Ак1; Победы, 162/1; Монтажников, 27А; Терешковой, 136А.

"Газпром": Шевченко, 20/2; Лесозащитная, 11.

Exoil: Пролетарская, 285/2.

Причины и меры контроля

Топливный голод в Оренбуржье вызван сбоями в логистике и спросом, который превышает средние показатели. Чтобы стабилизировать ситуацию, региональные власти договорились о поставках топлива из соседних субъектов РФ.

Параллельно с этим УФАС борется со спекуляциями. Ведомство направило предостережения трем компаниям, которые необоснованно завысили цены на бензин. На устранение нарушений компаниям дали десять дней.