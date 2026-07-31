В Оренбурге зафиксировано отсутствие бензина АИ-98/100 на всех АЗС

В Оренбурге сохраняется дефицит топлива: большинство автозаправочных станций города остались без бензина. По данным сервиса "Яндекс.Заправки" на утро 31 июля, заправиться удалось лишь на нескольких точках.
|Марка топлива
|Количество АЗС с наличием
|АИ-92
|13
|АИ-95
|10
|АИ-98/100
|0
Бензин АИ-92 доступен на следующих АЗС:
Марка АИ-95 представлена на меньшем количестве станций:
Топливный голод в Оренбуржье вызван сбоями в логистике и спросом, который превышает средние показатели. Чтобы стабилизировать ситуацию, региональные власти договорились о поставках топлива из соседних субъектов РФ.
Параллельно с этим УФАС борется со спекуляциями. Ведомство направило предостережения трем компаниям, которые необоснованно завысили цены на бензин. На устранение нарушений компаниям дали десять дней.
Статичные нагрузки не всегда приносят заметный результат, и многие атлеты начинают искать более эффективные способы проработки целевых зон мышц.