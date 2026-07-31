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В Оренбурге зафиксировано отсутствие бензина АИ-98/100 на всех АЗС

Россия » Поволжье » Оренбург

В Оренбурге сохраняется дефицит топлива: большинство автозаправочных станций города остались без бензина. По данным сервиса "Яндекс.Заправки" на утро 31 июля, заправиться удалось лишь на нескольких точках.

Ремонт бензоколонки на АЗС: мужчина обслуживает оборудование
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Ремонт бензоколонки на АЗС: мужчина обслуживает оборудование
Марка топлива Количество АЗС с наличием
АИ-92 13
АИ-95 10
АИ-98/100 0

Где заправиться в городе

Бензин АИ-92 доступен на следующих АЗС:

  • "Башнефть": Магистральная, 10/1; Победы, 77; Знаменский, 2Ак1; Терешковой, 136А; Победы, 162/1; Монтажников, 27А.
  • "Газпром": Шевченко, 20/2; Лесозащитная, 11; Раздольная, 3 (Ростоши).
  • "Заправь сам": Элеваторная, влд. 2; Северный проезд, 9.
  • Exoil: Пролетарская, 285/2.
  • АГЗС: 31-я линия, 19.

Марка АИ-95 представлена на меньшем количестве станций:

  • "Башнефть": Беляевская, 131; Донгузская, 11; Победы, 77; Знаменский, 2Ак1; Победы, 162/1; Монтажников, 27А; Терешковой, 136А.
  • "Газпром": Шевченко, 20/2; Лесозащитная, 11.
  • Exoil: Пролетарская, 285/2.

Причины и меры контроля

Топливный голод в Оренбуржье вызван сбоями в логистике и спросом, который превышает средние показатели. Чтобы стабилизировать ситуацию, региональные власти договорились о поставках топлива из соседних субъектов РФ.

Параллельно с этим УФАС борется со спекуляциями. Ведомство направило предостережения трем компаниям, которые необоснованно завысили цены на бензин. На устранение нарушений компаниям дали десять дней.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
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